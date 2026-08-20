Hicieron pericias al sacerdote que ofició misa en la Catedral: la causa suma 13 denuncias

La investigación por presunto abuso sexual contra niños en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz dio un paso más con la realización de una pericia psicológica al sacerdote del colegio, investigado por la Justicia. La medida se concretó en Tribunales II de Córdoba capital en el marco de una causa que comenzó en mayo de 2025.

En las últimas horas, fuentes judiciales y cercanas a la querella confirmaron que ya son 13 las denuncias incorporadas a la investigación. Varios de los testimonios reunidos apuntan directamente contra el cura y forman parte de un expediente que permanece bajo secreto de sumario.

El caso se inició luego de que una madre detectara signos compatibles con un posible abuso en su hija de cuatro años tras retirarla del establecimiento. A partir de aquella primera denuncia, otras familias se presentaron ante la Justicia con relatos que motivaron la unificación de las actuaciones iniciales.

La Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, lleva adelante la investigación. Pese al tiempo transcurrido y al incremento de las denuncias, el sacerdote Alejandro Nicola no fue imputado porque continúan tomándose medidas de prueba.

Según fuentes vinculadas a la causa, existen fuertes testimonios de niños obtenidos mediante Cámara Gesell, además de dibujos y relatos espontáneos que fueron incorporados al expediente. Para los abogados que representan a varias de las familias, la acumulación de testimonios y elementos probatorios debería derivar en avances concretos dentro de la investigación.

El próximo paso relevante está previsto para el 31 de agosto, cuando se realizará una pericia interdisciplinaria al sacerdote que podría aportar nuevos elementos para determinar cómo continuará el expediente.

El sacerdote fue visto oficiando misa

La realización de la pericia cobra especial relevancia porque el sacerdote había vuelto a aparecer públicamente en funciones religiosas pese a las denuncias en su contra.

Semanas atrás, el sacerdote ofició una misa en la Catedral de Córdoba, hecho que generó fuertes críticas entre las familias denunciantes y distintos sectores vinculados al caso.

El senador nacional y abogado querellante Luis Juez calificó entonces la situación como “un despropósito” y sostuvo que la presencia del cura en una celebración religiosa podía interpretarse como una señal de impunidad.

Por su parte, el Arzobispado de Córdoba había dispuesto previamente el cese preventivo de Nicola como párroco y director del jardín, aunque la medida eclesiástica no estuvo acompañada hasta el momento por una imputación judicial.

Crece el reclamo de las familias

El aumento de las denuncias también llevó a que los querellantes cuestionaran los tiempos de la investigación y reclamen definiciones sobre distintas medidas que permanecen pendientes.

Uno de los puntos que genera controversia es la investigación separada por la muerte reciente de un empleado de maestranza del colegio que fue encontrado sin vida dentro del establecimiento, en el sector conocido como “El Torreón”.

Algunos denunciantes habían mencionado ese lugar en sus relatos, por lo que desde la querella cuestionan que esa investigación se tramite por separado y reclaman determinar si existe algún vínculo con la causa principal.

También existen cuestionamientos por las demoras en testimoniales vinculadas a una eventual responsabilidad institucional del colegio y en la comunicación con las familias.