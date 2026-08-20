Accidente fatal en Godoy Cruz: un motociclista murió tras chocar contra una camioneta

El accidente ocurrió este jueves por la noche en la intersección de Gorriti y Las Tipas. La víctima recibió maniobras de reanimación, pero murió en el lugar.

Un hombre murió este jueves por la noche luego de protagonizar un accidente vial mientras circulaba en una motocicleta por Godoy Cruz. El siniestro, ocurrido en la intersección de las calles Gorriti y Las Tipas del citado departamento, involucró también a una camioneta.

De acuerdo con la información preliminar, varios llamados ingresaron al 911 para alertar sobre el choque y señalar que el motociclista había quedado tendido sobre la carpeta asfáltica, sin reaccionar. Ante la gravedad de la situación, se dio intervención al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El operativo tras el accidente Desde la Base de Cámaras de Godoy Cruz informaron que las imágenes permitieron observar a una persona realizando maniobras de RCP sobre el motociclista. Sin embargo, las cámaras no habrían registrado el momento exacto en que ocurrió la colisión.

Personal del SEC se desplazó hasta el lugar para asistir al hombre. Finalmente, el operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comunicó que el conductor de la motocicleta había fallecido.