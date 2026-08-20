Despiden con una misa a las hermanas que murieron tras el trágico accidente en la Ruta 60

El Colegio San Luis Gonzaga realizará una misa para despedir a Rosario y Juana Masó , las hermanas de 19 y 20 años, y a su mamá, Ariadna , quienes fallecieron tras el trágico accidente en la Ruta.

A través de sus redes sociales, la institución educativa comunicó que la celebración tendrá lugar este viernes 21 de agosto a las 20 horas, en el templo de Jesuitas.

Rosario y Juana fueron alumnas del San Luis Gonzaga. La invitación del colegio se dirige a las promociones 2023 y 2025, de las que formaron parte las hermanas.

"Desde el Colegio invitamos a la promoción 2023 y 2025 para unirnos en la celebración de la Misa por Ariadna, Juana, Rosario y Lorenzo Giacomelli", indica la imagen.

Además, agregaron: "Nos hará bien encontrarnos, rezar juntos, dar las gracias por lo compartido y pedir el don de la Fe y de la Esperanza".

El trágico accidente en la Ruta 60

El siniestro ocurrió el domingo por la noche, cuando Martín Omar Tillar circulaba por la Ruta 60 en dirección al oeste al mando de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó.

Según el relato aportado por una testigo, Tillar habría intentado adelantar a otro vehículo que circulaba por la misma ruta y, durante la maniobra, terminó impactando de frente contra un Peugeot 504 conducido por Oscar Anibal "Chacha" Fernández Mercau.

A raíz del fuerte impacto, Fernández Mercau falleció cuando era trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Rosario y Juana Masó fallecieron tras permanecer internadas en el Hospital Central, mientras que su madre, Ariadna Tillar, perdió la vida el martes en el Hospital Perrupato.