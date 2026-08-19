Así es el lugar donde ocurrió el trágico accidente de la ruta 60

La ruta 60 , en Maipú, quedó marcada por una de las tragedias viales más graves del último tiempo en Mendoza. El choque frontal ocurrido el domingo por la noche terminó con la muerte de Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, Rosario Masó, Juana Masó y, este martes, Ariadna Tillar .

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30, cuando una Volkswagen T-Cross impactó de frente contra un Peugeot 504. Según una testigo, Martín Omar Tillar habría intentado adelantar a otro vehículo y terminó chocando contra el auto que conducía Fernández Mercau, reconocido árbitro de Tres Porteñas.

A varios días del impacto, una recorrida por el lugar permite observar un escenario que, sin necesidad de reconstruir la violencia del choque, ayuda a entender cómo es ese tramo de la ruta 60 . La calzada se encuentra en buen estado general, aunque hay sectores donde la pintura sobre el asfalto aparece desgastada y algunas líneas de demarcación están parcialmente borradas.

En buena parte del recorrido hacia el lugar del accidente, la ruta 60 presenta una traza prácticamente lisa y recta. A los costados aparecen distintos accesos y calles comuneras que atraviesan o conectan con el corredor, por lo que el tránsito no se limita únicamente a quienes circulan de un extremo al otro de la ruta.

A pocos días de la tragedia, una recorrida por la ruta 60 permite conocer cómo es el lugar donde ocurrió el fatal choque frontal.

También se observan reductores de velocidad en algunos sectores y luminarias distribuidas por tramos. Sin embargo, la situación cambia en el sector comprendido entre la Variante Palmira y el lugar donde ocurrió el choque, donde la iluminación es mucho más limitada.

El punto exacto del accidente se encuentra en una curva marcada con doble línea amarilla. En ese sector no se observan reductores de velocidad ni iluminación, mientras que antes y después de esa curva existen sectores en los que es posible realizar maniobras de adelantamiento.

El lugar donde quedó la huella del choque

El escenario del choque en Maipú muestra una ruta en condiciones generales buenas, pero con sectores sin iluminación. Walter Moreno/MDZ

A pocos metros del lugar todavía pueden verse restos de los vehículos que participaron del accidente. Hay plásticos y fragmentos desperdigados al costado de la calzada, una imagen difícil de ignorar cuando se conoce la dimensión de la tragedia.

También queda en el ambiente el olor a combustible. No hace falta ver las imágenes del choque para dimensionar que allí ocurrió un impacto de enorme violencia: algunos de los restos que permanecen junto a la ruta funcionan como una marca concreta de lo sucedido.

El Peugeot 504 era conducido por Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, un conocido árbitro de Tres Porteñas. En la T-Cross viajaban Martín Omar Tillar, su pareja Florencia Bettalemmi, su hermana Ariadna y sus sobrinas Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años.

La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente durante aquellos segundos del domingo por la noche. La causa está en manos de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto. Mientras tanto, el lugar sigue siendo una ruta en funcionamiento, pero también quedó convertido en el escenario de una tragedia que ya se cobró cuatro vidas.

Un antecedente que vuelve a poner la mirada en el lugar

En el rulo de la Variante Palmira todavía puede observarse un parabrisas tirado al costado del camino. Walter Moreno/MDZ

El entorno de la Variante Palmira y la ruta 60 ya había sido escenario de otro accidente fatal. En enero, un Fiat Uno que circulaba hacia el este por la ruta 60 chocó con un camión Scania que bajaba desde la Variante Palmira.

El impacto se produjo justamente en una curva con doble línea amarilla. Estefanía Vanesa Brea, quien viajaba como acompañante del auto, murió mientras era trasladada en ambulancia al Hospital Perrupato.

En el rulo de la Variante Palmira todavía puede observarse un parabrisas tirado al costado del camino, vinculado a dicho accidente. La escena no permite establecer por sí sola las causas de los siniestros, pero sí muestra que se trata de un sector donde ya ocurrieron hechos graves.

Un corredor que sigue teniendo movimiento

La ruta está en buen estado, pero hay sectores con demarcación desgastada y un tramo sin iluminación cerca del lugar del choque. Walter Moreno/MDZ

La recorrida por el sector donde ocurrió el accidente deja una postal difícil de ignorar: una ruta que durante el día puede parecer simplemente un tramo más de circulación, pero que en la noche cambia por la falta de iluminación en determinados sectores y que, en una curva puntual, quedó asociada para siempre a una tragedia.

El desafío ahora es que el accidente no quede solamente como una noticia de cuatro víctimas fatales. También obliga a mirar el lugar, sus condiciones y la forma en que se circula por allí, sin sacar conclusiones que todavía debe establecer la investigación, pero entendiendo que detrás de cada choque hay una historia humana y, muchas veces, una familia que queda esperando respuestas.