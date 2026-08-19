Corte total y caos en la General Paz: un colectivo chocó contra un auto y quedó colgado

Un colectivo de la línea 108 chocó contra un automóvil a la altura de Juan Bautista Alberdi y quedó suspendido sobre el muro central. El accidente provocó un corte total y complicaciones en ambas manos de la avenida.

Un colectivo de la línea 108 protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este miércoles en la avenida General Paz, donde quedó suspendido sobre el muro de contención que divide ambas manos de circulación y obligó a interrumpir totalmente el tránsito en la zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires. El colectivo circulaba hacia el Río de la Plata cuando impactó contra un automóvil particular.

Tras el choque, la unidad quedó atravesada y suspendida sobre el separador central, afectando la circulación tanto hacia el Río de la Plata como hacia el Riachuelo.

La situación generó importantes demoras y caos vehicular en ambas manos de la avenida General Paz, mientras se desarrollaba el operativo para retirar el colectivo y despejar la calzada.