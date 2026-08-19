Apareció la nena que era intensamente buscada en San Luis: dónde estaba

La nena de 3 años fue encontrada dormida en un descampado en San Luis tras una intensa búsqueda que movilizó a más de cien efectivos y perros rastreadores.

Cerca de 100 efectivos participaron del operativo para encontrar a la nena de 3 años desaparecida en San Luis .

La búsqueda de una nena de 3 años en San Luis terminó con una buena noticia en la madrugada de este miércoles. La pequeña, identificada por sus iniciales N.A., fue encontrada con vida y en buen estado tras un operativo que se extendió por más de seis horas y movilizó a policías, brigadistas, perros y drones.

Según confirmó la Policía de San Luis, un can que participaba del rastrillaje logró localizar a la menor en un predio cercano a su vivienda, dentro del Parque Industrial Norte. La niña estaba dormida en una zona de descampado, a pocos metros de la precaria casa donde vive junto a su familia. Tras el hallazgo recibió asistencia médica y luego pudo reencontrarse con su madre.

La desaparición había sido advertida durante la tarde del martes. La pequeña había sido vista por última vez mientras jugaba junto a sus hermanos en el patio delantero de su casa, ubicada en inmediaciones de calles 3 y 111, cerca de una fábrica abandonada. Al dejar de verla, la familia dio aviso a las autoridades y alrededor de las 18.15 ingresó la alerta al sistema de emergencias 911.

La pequeña fue hallada dormida en un descampado cercano a su casa y luego se reencontró con su madre en San Luis. San Luis: operativo de búsqueda intensivo para hallar a la menor desaparecida Desde ese momento se desplegó un amplio operativo en la zona, con la participación de cerca de 100 efectivos de distintas divisiones policiales. También trabajaron la Brigada Canes, la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), Bomberos y equipos con drones, mientras otros agentes revisaban cámaras de seguridad de fábricas y establecimientos cercanos.

La falta de iluminación complicó los rastrillajes durante la noche. Ante la ausencia de novedades, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, mientras se reforzaron además los controles en los pasos limítrofes de San Luis.