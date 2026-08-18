Alerta Sofía: buscan a una niña de 3 años desaparecida en San Luis

La pequeña Nancy Aitana Isabella Ibarra fue vista por última vez mientras jugaba en el patio de su vivienda.

La búsqueda de Nancy Aitana Isabella Ibarra, una niña de 3 años desaparecida este martes 18 de agosto en la ciudad de San Luis, comenzó con la activación del Programa Alerta Sofía, una herramienta destinada a agilizar la localización de menores de edad cuyo paradero se desconoce. La pequeña fue vista por última vez mientras jugaba en el patio delantero de su vivienda.

La casa se encuentra en inmediaciones del Parque Industrial Norte de la capital puntana, donde se desplegó el operativo para intentar determinar dónde está la niña. La activación de la alerta fue realizada por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Nancy tiene 3 años, mide aproximadamente 55 centímetros y pesa 13 kilos. Es de contextura delgada, tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña. Como característica particular, las autoridades indicaron que posee un lunar en el labio superior, un dato que puede resultar clave para identificarla.

Alerta Sofía por una pequeña niña desaparecida en San Luis. Cómo reconocer a Nancy Ibarra La descripción física de la niña fue difundida como parte de la búsqueda. Al momento de aportar información, las autoridades solicitaron tener en cuenta su edad, estatura, peso, características del cabello y los ojos, además del lunar ubicado en el labio superior.

De acuerdo con información difundida por medios de San Luis, la familia de Nancy es oriunda de Mendoza. Las autoridades mantienen activo el operativo para localizarla y establecer las circunstancias de su desaparición.