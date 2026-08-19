Ocho motocicletas fueron retenidas tras una serie de controles en el Gran Mendoza

Ocho motocicletas terminaron fuera de circulación durante distintos controles realizados en el Gran Mendoza , luego de que fueran detectadas con distintas irregularidades . Entre las situaciones encontradas hubo falta de licencia, seguro y documentación del rodado, desperfectos en las condiciones de seguridad, alcoholemia positiva y hasta un menor de edad al mando de una moto.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de Guaymallén , Godoy Cruz , Las Heras , Maipú y Luján , como parte de los controles preventivos incluidos en el Plan Integral de Seguridad Vial . En los operativos participaron efectivos de la Policía de Mendoza junto con agentes de los municipios.

El primero de los casos se registró en calle José Hernández y Allayme ,en Guaymallén , donde los inspectores retuvieron una Zanella 110 cc cuyo conductor circulaba sin licencia de conducir , seguro obligatorio ni tarjeta de identificación del vehículo.

Otro caso se registró en Allayme y J. Gorriti , donde fue retenida una Zanella ZB 110 cc debido a que no contaba con seguro obligatorio y presentaba falta de luces traseras.

En calle Monteagudo , los efectivos detectaron a un motociclista que circulaba en sentido contrario y que perdió el control del rodado. Cuando intentaron asistirlo, el hombre se incorporó y escapó por Monteagudo hacia el oeste.

La huida terminó poco después, cuando fue alcanzado y aprehendido. La motocicleta, una Motomel DLX 110, quedó retenida por concurso de faltas.

Motocicleta Motomel DLX 110 secuestrada en uno de los procedimientos realizados en Godoy Cruz.

También en Godoy Cruz, esta vez en calles Terrada y Bahía Aguirre, fue retenida una Motomel 110 cc cuyo conductor registró 0,77 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, los agentes constataron que no tenía seguro de responsabilidad civil contra terceros.

Un menor iba en moto y terminó con el rodado retenido

En Maipú, el procedimiento se inició luego de un siniestro vial ocurrido en General Lavalle y M. T. de San Martín, donde estuvieron involucradas una Ford Ranger y una Corven Energy.

Al verificar la documentación de los vehículos, los agentes constataron que el conductor de la motocicleta era menor de edad y no contaba con seguro vigente. Ante esta situación se convocó a personal de Tránsito Municipal y se procedió a retener la moto.

Dos motos retenidas en Las Heras

En calle Lavalle, un control terminó con la retención de una Gilera VC 150 cc. El conductor no llevaba la tarjeta identificatoria del rodado ni contaba con seguro obligatorio o licencia de conducir.

Motocicleta Gilera VC 150 cc secuestrada, por multiples irregularidades que impedian su circulación.

Otro procedimiento tuvo lugar en El Borbollón y Recuero, donde fue retenida una Keller Crono Classic 110 cc. En este caso, se detectó la ausencia de tarjeta identificatoria, seguro, licencia de conducir y dominio colocado.

El último caso ocurrió en Luján

El despliegue terminó con otro procedimiento en calles Sáenz Peña y Don Carlos, en Luján, donde Policía y Tránsito Municipal realizaron un control conjunto.

Allí fue retenida una Zanella Due Classic luego de comprobar que su conductora circulaba sin el seguro obligatorio.

Los distintos procedimientos formaron parte de los controles preventivos realizados durante el fin de semana con el objetivo de detectar infracciones y reducir situaciones que puedan aumentar el riesgo de accidentes viales.