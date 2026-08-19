Pity Álvarez, ante una nueva jornada del juicio por el crimen en Villa Lugano: quiénes declaran

El juicio oral por el crimen de Cristian Díaz continúa este miércoles con una nueva audiencia, a ocho años del asesinato ocurrido en el complejo Samoré de Villa Lugano.

Cuatro testigos declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano.

La cuarta audiencia del debate comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se presentarán cuatro policías.

En la última jornada llevada a cabo el viernes 14 de agosto, Carlos Ulises Stiempcich, un amigo de la víctima que intentó separar la pelea, consignó que el imputado “le dio un disparo certero en el ojo” a Díaz y luego lo remató al efectuar otras tres detonaciones.

El caso por el que está sentado frente a la Justicia Pity Álvarez había sido detenido hace ocho años tras confesar el crimen, y si bien el juicio estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.