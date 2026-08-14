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Pity Álvarez enfrenta un juicio por el crimen de Cristian Díaz.
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"Creo que le pegó un tiro en el ojo", un amigo de Cristian Díaz complicó al Pity Álvarez en el juicio

Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados es juzgado por el crimen a Cristian Maximiliano Díaz en 2018 en Villa Lugano.

MDZ Policiales

Durante la tercera jornada se iniciará una nueva etapa de las declaraciones testimoniales, en un proceso que contempla 11 audiencias y la declaración de unos 70 testigos a lo largo de los próximos dos meses.

Juicio a Pity Álvarez: día 3

Habló Pity Álvarez tras la tercera audiencia: "Estoy tranquilo"

Como Pablo Robles, testigo y vecino del barrio Samoré, no se presentó a declarar, concluyó la tercera audiencia. Al la salida, Pity Álvarez habló con la prensa y dijo: "El que da el veredicto es el que todo lo ve. Estoy tranquilo".

El juicio seguirá el próximo miércoles 19 de agosto.

Declaró la encargada del edificio: "Escuché disparos, salí al patio y vi que había una persona muerta"

La mujer, que se desempeña como encargada de la portería de la torre 12B —ubicada en planta baja del edificio donde se produjo el crimen—, declaró este miércoles ante el tribunal. Fue interrogada por el fiscal Sandro Abraldes y, más tarde, por el defensor Javier Marino.

Collazo explicó que la noche del hecho se encontraba en su domicilio cuando escuchó los disparos. "Estaba en mi domicilio. Escuché disparos, salí al patio. Escuché que la gente gritaba que había una persona muerta en el piso. Agarré el celular, llamé a la Policía y me metí en mi casa otra vez", relató ante el tribunal.

La encargada precisó que, al comunicarse con las fuerzas de seguridad, se limitó a informar que había una persona sin vida en el piso, sin saber en ese momento de quién se trataba. "Yo nunca supe que era Cristian Díaz", aseguró.

"Con los dos tenía una relación de hola y chau"

Consultada sobre su vínculo con los protagonistas del caso, la testigo fue clara: a ambos los conocía de manera superficial. Sobre Pity —a quien identificó también como el señor Álvarez— sostuvo que siempre mantuvo una buena relación y que nunca lo vio involucrado en situaciones extrañas. "Yo del señor Álvarez no tengo nada malo para decir. Siempre tuve buena relación con él. Después, nunca vi nada raro en el edificio, nunca vi violencia. No puedo decir nada malo de él porque siempre tuve buena relación", afirmó.

En cuanto a Cristian Díaz, la víctima del hecho, Collazo explicó que el vínculo entre ambos venía por un lado familiar: es el padre de la hija de una amiga suya. "Con Díaz también teníamos una relación de 'hola y chau', porque es el papá de la hija de una amiga. Para mí era buena persona. Nunca lo vi en nada raro como para decir que andaba en cosas raras", sostuvo. La testigo agregó que no tenía conocimiento de que existiera algún conflicto previo entre ambos hombres.

La vida en el barrio, según la portera

Durante el contrainterrogatorio de la defensa, a cargo de Javier Marino, Collazo fue consultada sobre cómo se manejaba Pity en su relación cotidiana con los vecinos del barrio. "Saludaba, no tenía mala relación con la gente", respondió.

Ante la pregunta de si había personas que se le acercaran a pedirle cosas, la encargada explicó que ese tipo de situaciones no se daban, al menos, durante su horario laboral: "Yo no veía que vinieran a molestarlo en las horas de mi trabajo".

La testigo también hizo referencia a las condiciones ambientales de esa madrugada: recordó que la iluminación del sector no era buena en esa época y que hacía frío.

Sobre la seguridad general de la zona, fue categórica: "El barrio siempre fue seguro, no hay problemas", aseguró. Por último, al ser consultada sobre si existía algún punto de encuentro donde los vecinos solieran consumir alcohol o drogas, admitió que sí hay un lugar identificado por todos: "Sí, en la parte de los banquitos, siempre hay gente ahí", respondió.

Una vecina identificó a Pity Álvarez en la escena y relató los gritos que escuchó

En cuanto a la declaración de Fanny Valdivia, vecina del barrio Samoré, afirmó haber reconocido a Pity Álvarez en la escena momentos después de los disparos. La mujer, de nacionalidad peruana, contó que sigue viviendo en el barrio y que en 2018 residía en el noveno piso de la torre 12 A. También confirmó que fue una de las personas que llamó al 911 la noche del crimen.

Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29, Valdivia relató que estaba cenando en el living cuando escuchó gritos: “Cuando estaba a punto de llegar a la ventana escuché gritos. Me asomé y vi una persona tirada en el piso a la que no reconocí y dos personas más”.

Según su declaración, una de esas personas era una joven que gritaba: “¿Qué hiciste, Cristian?”. La otra persona, aseguró, era Pity Álvarez.

La testigo agregó que, tras esos momentos, observó que quienes estaban allí se retiraron en un vehículo: “Después se subieron a un auto que estaba sobre la vereda”. Explicó además que llamó al 911 “por una persona que estaba caída”.

Cómo describió su relación con Pity Álvarez

Durante el interrogatorio de Fernando Burlando, Valdivia contó que trabajó durante 21 años como encargada en el barrio Samoré y que conocía al músico como vecino: “Pity era mi vecino, hemos conversado de música, de mi país. Teníamos una buena relación de vecinos”.

También destacó que, según su experiencia, siempre fue respetuoso con ella: “Siempre fue respetuoso conmigo. Tampoco es que andaba mucho él en el barrio. Andaba de gira”.

Qué dijo sobre Cristian Díaz

Sobre la víctima, señaló que lo veía en el barrio, sabía que tenía una hija viviendo allí, pero que no tenía trato con él: “Con él no intercambiaba ni de saludo”.

Los jóvenes del barrio y la presencia de Pity

El defensor Javier Marino le preguntó por la relación del músico con otros vecinos: “Los pibes del barrio le pedían cosas, le tocaban el portero. Uno lo veía como que eran cosas de artista, pero siempre estaban por ahí detrás”.

También afirmó que sabía que Cristian Díaz consumía drogas y que algunos jóvenes solían molestarlo: “Todos sabemos que Cristian consumía y los chicos iban a molestarlo, y han llegado a subir hasta su departamento”.

Según relató, en una ocasión habría tenido un intercambio con un joven de su torre.

“Nunca lo vi tomando alcohol ni consumiendo sustancias”

En el tramo final de su declaración, Valdivia aseguró que nunca vio personalmente a Pity Álvarez consumir alcohol o drogas: “Nunca lo vi tomando bebidas alcohólicas ni consumiendo sustancias”.

Declaró Pablo Muzzomano, vecino del barrio Samoré, y contó que escuchó “cuatro disparos”

El juicio por el crimen de Cristian Díaz continuó con la declaración de Pablo Muzzomano, un vecino del barrio Samoré que aportó detalles sobre lo que escuchó la noche del homicidio.

El testigo, arquitecto de profesión, explicó que en 2018 vivía en el octavo piso de la torre 11 A y que se encontraba en su habitación cuando oyó los disparos: “Primero uno y después una ráfaga de tres más”

Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29, Muzzomano relató: “Estaba en mi cuarto. Escuché disparos. No recuerdo bien, creo que fueron cuatro. Primero uno y después una ráfaga de tres más con un espacio”.

Según su declaración, luego de los disparos escuchó una voz femenina pidiendo ayuda: “Salí de mi cuarto, fui al living y llamé al 911”.

Qué dijo sobre la seguridad en el barrio Samoré

Durante el contrainterrogatorio de la defensa, el vecino fue consultado sobre la situación de seguridad en el barrio en aquel momento. “A mí nunca me pasó nada, pero alguna vez puede haber habido algún suceso de robo como en muchos barrios de la Capital Federal”, respondió.

Su relación con Cristian Díaz y Pity Álvarez

La defensa también buscó determinar si el testigo conocía con frecuencia a la víctima o si había observado episodios vinculados con Pity Álvarez. Muzzomano señaló que no veía habitualmente a Cristian Díaz: “Sí lo vi alguna vez, no recuerdo”.

Además, aseguró que nunca presenció situaciones que le llamaran la atención relacionadas con el músico.

Cómo describió la iluminación del lugar

Consultado finalmente por las condiciones de iluminación del barrio Samoré, el vecino respondió de manera breve: “Me parecía bien”. Su testimonio quedó incorporado a la reconstrucción de los hechos y aportó un relato centrado en lo que escuchó desde su departamento la noche del crimen.

La pareja de Cristian Díaz reconoció que él tomaba alcohol pero que nunca sospechó del Pity Álvarez

El juicio por el crimen de Cristian Díaz sumó este jueves un nuevo testimonio con la declaración de Liliana Díaz, pareja de la víctima al momento del hecho. La mujer compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 y reconstruyó las últimas horas que compartió con quien fue su compañero durante ocho años.

“Estuvimos juntos ocho años. Convivíamos en Villa Fiorito”, dijo al comenzar su declaración. También señaló que conocía a Pity Álvarez solo “de vista”.

Qué contó sobre el día del crimen

Interrogada por el fiscal Sandro Abraldes, la testigo relató que habló con Cristian Díaz ese mismo día al mediodía. “Me dijo que le iba a llevar plata a Jacqueline, su hija, que se iba para Samoré”, reconstruyó.

Según explicó, más tarde recibió un mensaje de él, aunque lo leyó recién después de enterarse de la muerte. “El mensaje decía que iba para casa, que le dejara la llave afuera”.

“Nunca me dijo nada de Pity”

Consultada sobre cómo había visto a Díaz en los días previos al crimen, la mujer aseguró que no notó cambios en su comportamiento: “La noche anterior nos sentamos, cenamos, hablamos de la familia. No sospeché ni me dijo nada. Nunca me dijo nada de Pity”.

También afirmó que no advirtió nerviosismo ni señales de preocupación.

Cómo se enteró de la muerte de Cristian Díaz

La testigo describió el impacto que le produjo recibir la noticia: “Fue un shock. Jamás me hubiese imaginado que podía pasar algo así. Jamás”. Contó además que se enteró mientras dormía: “Me enteré porque me llamó su hermana. Yo estaba durmiendo”.

Qué dijo sobre el consumo de alcohol y drogas

En otro tramo de su declaración, Liliana Díaz señaló que Cristian consumía alcohol y drogas, aunque aclaró que no podía precisar qué sustancias utilizaba ni desde cuándo lo hacía.

Su testimonio se incorporó a la reconstrucción de las horas previas al homicidio y aportó la visión de quien convivía con la víctima al momento de los hechos.

Declaró el testigo clave en el juicio por el crimen de Cristian Díaz: pidió hablar sin la prensa y sin Pity Álvarez en la sala

En una audiencia marcada por la tensión, Carlos Ulises Stiempcich comenzó a declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 en el juicio por el crimen de Cristian Díaz. Considerado uno de los testigos más importantes para reconstruir la secuencia previa al homicidio, pidió hacerlo sin la presencia de la prensa y sin Pity Álvarez dentro de la sala.

Por esa razón, su testimonio se desarrolla en una sala contigua, donde únicamente pueden verlo los magistrados, la fiscalía y la querella. Al músico se lo ubicó en otro espacio y escucha la declaración mediante auriculares.

Qué dijo el testigo sobre los momentos previos al crimen

Stiempcich logró reconstruir con bastante precisión lo ocurrido aquella noche. Relató que estaba junto a Cristian Díaz, tomando algo, cuando vio acercarse a Pity Álvarez.

De acuerdo con su testimonio, Díaz le dijo “Esperame que voy a hablar con Pity”. El testigo explicó que permaneció a cierta distancia, pero que se acercó cuando notó que la discusión comenzaba a subir de tono.

El momento en que, según el testigo, se produjo el disparo

Stiempcich contó que primero intentó intervenir y luego volvió a alejarse. Sin embargo, al advertir que el enfrentamiento volvía a intensificarse, se acercó otra vez. En ese momento, según su declaración, ambos quedaron cara a cara y Cristian Díaz hizo el gesto de querer darle un cabezazo a Pity Álvarez.

A continuación, afirmó que el músico sacó un arma y efectuó un disparo. “Creo que en el ojo”, habría dicho el testigo al describir el primer tiro.

La reconstrucción de los disparos

Siempre según la información trascendida de la audiencia, Stiempcich sostuvo que Díaz cayó de espaldas y que luego Pity Álvarez le efectuó tres disparos más. El testigo aseguró que se alejó del lugar por miedo después de lo ocurrido.

Nueva ronda de testimonios

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en julio de 2018 continúa este viernes con una nueva audiencia de testimoniales y, en esta oportunidad, será el turno de un amigo de la víctima que presenció el hecho y vecinos.

La tercera audiencia de debate oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en la cual prestará declaración Carlos Ulises Stiempcich.

Stiempcich era amigo de Díaz y es quien intentó separar la pelea que se desató en la madrugada del 12 de julio de 2018 y terminó con el crimen del hombre de cuatro disparos.

A su vez, se aguarda a que seis vecinos del barrio Samoré también den testimonio frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Se trata de Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

Durante la segunda jornada del debate oral y público por el homicidio simple de Díaz, el músico escuchó la declaración de su ex pareja Agustina Ibernoz; Verónica Román, madre de la segunda hija de Díaz; y Alejandro Marcelo Pedroso, taxista y vecino de Samoré.

En dicha jornada el tribunal le solicitó a “Pity” que se quite un guante que llevaba en una de sus manos, así como también los anteojos de sol. Durante parte de la audiencia se pudo constatar que se quedó dormido, por lo que debieron despertarlo.

Pity Álvarez llegó a los tribunales

El cantante llegó a los tribunales pasadas las 10:30 de la mañana del viernes, en la tercera jornada del juicio.

Declara un amigo de la víctima que presenció el crimen

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en julio de 2018 continúa este viernes con una nueva audiencia de testimoniales y, en esta oportunidad, será el turno de un amigo de la víctima que presenció el hecho y vecinos.

Este viernes se lleva a cabo la tercera audiencia de debate oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en la cual prestará declaración Carlos Ulises Stiempcich, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Stiempcich era amigo de Díaz y es quien intentó separar la pelea que se desató en la madrugada del 12 de julio de 2018 y terminó con el crimen del hombre de cuatro disparos.

A su vez, se aguarda a que seis vecinos del barrio Samoré también den testimonio frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Se trata de Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

Juicio a Pity Álvarez: día 2

El padrastro de Agustina contó el Pity Álvarez le confesó: "Maté a un chabón"

Prieto Inbernoz, quien era amigo de Pity Álvarez desde hacía dos años en 2018, declaró ante el fiscal Sandro Abraldes y reconstruyó los momentos posteriores al crimen de Cristian Díaz. El testigo aclaró que hacía tiempo no veía al músico y que no conocía a Díaz ni a Verónica Román.

Según relató, aquella noche había acordado encontrarse con Pity en Pinar de Rocha, donde tocaba Ulises Bueno. Antes habían estado en la casa del músico y, tras enterarse de que había un show, acordaron encontrarse en la puerta del boliche alrededor de la una de la mañana.

Cuando finalmente se encontró con Álvarez, aseguró que lo vio apurado. En ese momento, el músico le contó lo que había ocurrido. “Me dijo: ‘Maté a un chabón’”.

Inbernoz afirmó que no le creyó y que continuó caminando junto a él porque pensó que se trataba de una broma. Incluso recordó que una mujer se acercó para sacarse una fotografía con Pity. Consultado sobre el estado en el que se encontraba el músico, respondió: “Estaba como siempre, drogado”.

Qué le contó Agustina sobre la noche del crimen

El testigo también relató qué sucedió cuando encontró a su hijastra, Agustina, dentro del boliche. Según su declaración, ella se levantó, le contó lo ocurrido y se desmayó. Luego la sacó del lugar y se fueron.

De acuerdo con el relato que Agustina le hizo, cuando ella y Pity salieron de la casa, un hombre comenzó a increpar al músico. Inbernoz sostuvo que su hijastra le contó que la situación se prolongó durante un tiempo y que luego se produjo el disparo. “Me dijo que sacó el arma y disparó”, declaró.

El padrastro de Agustina agregó que ella tardó en contarle todos los detalles porque estaba profundamente afectada. “Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en un estado de shock”, explicó.

Según su testimonio, después del hecho Agustina no quería subir al auto, mientras Pity le decía: “Te llevo donde está tu viejo”. Una vez dentro, siempre de acuerdo con lo que Inbernoz dijo que le contó su hijastra, el músico le entregó el arma y le pidió que la tirara. Después habría arrojado una campera.

Prieto Inbernoz volvió al lugar del crimen con la madre de Pity

Durante el interrogatorio de Fernando Burlando, el testigo explicó que inicialmente no había creído que lo que Pity le había contado fuera cierto.

Para comprobar qué había sucedido, regresó junto con la madre del músico al barrio Samoré. Allí, una mujer les preguntó si habían visto lo ocurrido durante la noche y les señaló el lugar del hecho.

Inbernoz aseguró que observó una mancha de sangre y que en ese momento comprendió que efectivamente había ocurrido una muerte.

“Ahí tomé conciencia de que había habido una muerte. Ahí me cayó la ficha”, recordó.

Luego volvió al automóvil y le dijo a la madre de Pity: “Me parece que es verdad”.

Qué dijo sobre el estado de Pity Álvarez

El testigo también fue consultado sobre el consumo de drogas del músico. La querella le recordó una declaración que había realizado el 13 de julio de 2018, en la que había señalado que Pity no le había parecido tan afectado por las drogas.

Ante esa referencia, Inbernoz explicó que conocía ese estado como parte habitual de la vida del músico.

“La vida de él era así. Si uno lo conocía, estaba todo el tiempo de esa forma (drogado). Para los demás podía parecer normal, pero quienes lo conocíamos sabíamos cómo era... Podía estar sin dormir muchos días”, respondió.

Durante el contrainterrogatorio, el defensor Javier Marino pidió que se leyera otro fragmento de aquella declaración de 2018, en el que el testigo había afirmado que Pity consumía pasta base y que “lo hacía todo el tiempo”. Inbernoz asintió.

El testigo contó que Pity quería entregarse

Inbernoz también reconstruyó el viaje que realizó junto a Álvarez después de salir de Pinar de Rocha. Según su relato, el músico estaba “medio paranoico” y le manifestó que quería entregarse en la comisaría de General Paz.

Sin embargo, cuando llegaron a Caseros, Pity le pidió que se detuviera. “Me bajo acá. Yo acá me arreglo, vos andate”, recordó que le dijo el músico. El testigo aseguró que avanzó una o dos cuadras más y lo dejó en una esquina.

La discusión previa al crimen, según el relato de Agustina

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la reconstrucción de la discusión que habría antecedido al disparo. Según Inbernoz, Agustina le contó que intentó sacar a Pity de la situación, pero que Cristian Díaz no lo permitía.

“Lo acosaba. No fue un minuto, fue como media hora. Ella siempre me dijo que fue mucho tiempo el hostigamiento de la otra persona”, declaró.

Consultado sobre las agresiones que Agustina habría visto, Inbernoz afirmó que Díaz escupía a Pity, le pegaba, lo empujaba y lo provocaba. Según el testimonio, entre las frases que habría pronunciado Díaz estaba: “No tenés huevos. Pegame un tiro si tenés huevos”.

También aseguró que Agustina le contó que un amigo de Díaz intentó llevárselo del lugar, aunque él no habría aceptado retirarse. De acuerdo con el relato del testigo, habría dicho: “Yo soy el más poronga del barrio”.

A pedido de la defensa, además, se leyó un fragmento de la declaración que Inbernoz había realizado en 2018, donde se consignaba que Díaz “le pegaba en la gorra” a Pity y luego “le dio un cabezazo”. Sin embargo, el testigo aseguró que actualmente no recordaba esos detalles.

Qué relación tenía Prieto Inbernoz con Pity Álvarez

Al ser consultado sobre su vínculo con el músico, Inbernoz describió una relación de confianza. Contó que Pity solía ir a su casa y que allí mantenían una rutina diferente a la que él acostumbraba.

“En mi casa se hacía lo que yo decía. Se hacían las cuatro comidas y eran cosas que él no estaba acostumbrado a hacer”, relató. También contó que cuando Pity quería hacer sus cosas lo mandaba al taller y luego le decía que subiera. “A mí me hacía caso”, concluyó.

Cómo fueron los disparos la noche del crimen de Cristian Díaz

Pedroso relató: "Lo que tengo en la memoria es: ‘Pa, pa’... un pequeño intervalo... y ‘Pa’”. Después vio el cuerpo de Díaz tirado en la vereda: "Se veía que era sangre, un charco muy pequeño, a la altura del torso”.

Declara Marcelo Pedroso, el vecino que escuchó los disparos y llamó al 911: “Cuando la chica gritó ‘¿Qué hiciste, Cristian?’, supimos que era él”

Pedroso vivía en la Torre 12A en el momento del crimen, y aseguró conocer al músico "del barrio". Si bien no fue testigo presencial, dijo que aquella noche estaba cenando con su pareja y relató: "Escuchamos los tiros, abrimos la ventana y la persiana corrediza. Miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda y una pareja. Había una chica que estaba retirándose".

Al ver a un hombre parecido a Álvarez, se preguntaron: "¿Ese es el Pity?", y mencionó: "Por la forma de caminar pensamos que sí podía ser. Y enseguida lo confirmamos porque la chica gritó: ‘¿Qué hiciste, Cristian?’. Cuando escuchamos el nombre dijimos: ‘Es él’”.

Luego, Marcelo comentó que se fue a la habitación, donde tenía una vista directa al pasillo que separa ambas torres: "Desde ahí vimos todo, hasta el auto que estaba sobre la vereda y después se fue hacia la colectora". Este vehículo salió “marcha atrás y con destino a la colectora”, y ni al Pity ni a la mujer que lo acompañaba se los escuchó hablar.

Se retomó la audiencia y Pity Álvarez dijo: "Estoy cansado"

El titular del tribunal le explicó al Pity Álvarez que la audiencia se había extendido más de lo previsto, y le consultó si estaba en condiciones de continuar. Fue así que el exlíder de Viejas Locas dijo: "Estoy cansado, pero sigamos".

"Díaz fue a buscarlo": la declaración desde EE.UU. de la entonces pareja del Pity Álvarez

Agustina Ibernoz, la entonces pareja de Cristian "Pity" Álvarez, brindó su testimonio mediante videollamada desde la ciudad de California, Estados Unidos, y habló de lo que ocurrió esa trágica noche.

Inbernoz aseguró en reiteradas oportunidades no recordar con precisión lo ocurrido durante esa madrugada. Incluso, cuando la fiscalía y los jueces le leyeron tramos completos de la declaración testimonial que ella misma había firmado durante la etapa de instrucción, la testigo respondió que tampoco recordaba haber realizado tales afirmaciones.

Pese a los reiterados olvidos, la testigo dejó definiciones que resultan centrales para la reconstrucción judicial del crimen:

  • El origen del conflicto: Aseguró que Cristian Díaz se acercó de forma directa a encarar al músico con la intención de buscar pelea.

  • El momento de los tiros: Afirmó que al escuchar las detonaciones se dio vuelta por instinto, motivo por el cual sostuvo no haber visto el momento exacto en que el cantante accionó el arma.

  • Ocultamiento de pruebas: Reconoció haber sido ella quien descartó el arma de fuego utilizada en el ataque arrojándola por una alcantarilla sobre la autopista Dellepiane.

  • La huida posterior: Confirmó que tras deshacerse del arma se dirigió junto al Pity Álvarez hacia el boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, aunque al ser interrogada sobre la cronología y los tiempos exactos de toda esa secuencia declaró no recordarlos.

“La gente manda”: el llamativo look del Pity Álvarez y su cambio de actitud en la segunda audiencia

En el inicio de la segunda jornada del juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, la presencia de Cristian "Pity" Álvarez volvió a concentrar las miradas en los tribunales, esta vez por su cambio de actitud y sus particulares elecciones de vestuario.

A diferencia del inicio del debate, donde se lo notó somnoliento y distante, el exlíder de Intoxicados se mostró notablemente más despierto, siguiendo con atención cada una de las declaraciones del día.

El comportamiento y los detalles del cantante durante la audiencia captaron la atención de los presentes en la sala:

  • Inscripción en su remera: Lució una prenda de color rojo con la leyenda “La gente manda” estampada en el frente.

  • Maquillaje y accesorio de luces: Se presentó al tribunal con el rostro maquillado y utilizando un llamativo guante equipado con luces.

  • Interrupción de la jornada: Cerca de una hora después de que comenzara a declarar Agustina Inbernoz —su acompañante al momento del hecho—, el músico levantó la mano y le pidió permiso a los jueces para retirarse momentáneamente al baño.

La viuda de Cristian Díaz declaró en el juicio al Pity Álvarez: “A mi hija la dejó sin un padre, espero que pague”

Durante su intervención ante el tribunal, la expareja de Cristian Díaz expuso el doloroso proceso que atraviesa su hija a medida que crece y comprende la gravedad del crimen. La testigo relató que la joven comenzó a investigar por su cuenta en redes e internet para entender las circunstancias del hecho, preguntándose de forma recurrente "por qué pasó" y buscando información sobre el exlíder de Viejas Locas.

Al momento de ser interrogada sobre sus expectativas respecto al veredicto del proceso judicial, la mujer expresó un contundente pedido de condena hacia el músico:

"Espero que se haga justicia por él. Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, puede ir preso. A mi hija la dejó sin un padre".

Declara Agustina Inbernoz, pareja de Pity al momento del crimen

Declaró Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz

Durante la audiencia, la mujer fue consultada por el fiscal Sandro Abraldes de manera directa sobre si alguna vez vio su exmarido portar cuchillos o armas de fuego, a lo que respondió de forma categórica con un "No".

Sin embargo, el tramo más conmovedor de su declaración estuvo centrado en las secuelas emocionales que el hecho y la posterior repercusión mediática causaron en la menor, quien tenía solo ocho años al momento del crimen.

La testigo reconstruyó ante los jueces el duro proceso que atravesó la niña tras la muerte de Díaz y la posterior detención de su padre:

  • Contención médica: Confirmó que debió recurrir a asistencia psicológica debido al retraimiento de la niña. "Hablé con la psicóloga porque es tímida y muy callada; siguió siendo así también en el colegio", explicó.

  • Información y redes sociales: La madre detalló que hoy la adolescente entiende mejor la situación al ver los avances en redes sociales y que, si bien quiso presenciar las audiencias del juicio, ella decidió protegerla y no permitírselo por lo impactante del proceso.

  • La búsqueda de respuestas: La mujer reveló que su hija atraviesa un proceso de tristeza y rebeldía. "Conmigo no quiere hablar mucho, habla con sus amigas. Tiene esa rebeldía de preguntarse por qué pasó, quién era la persona que lo hizo; investigó", concluyó ante el tribunal.

Comenzó la segunda jornada del juicio: Pity reaparición a pura sonrisa

En medio de un desplegado operativo policial y una guardia periodística que copó los accesos a los tribunales, comenzó este miércoles la segunda audiencia en el proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez.

El músico arribó al recinto acompañado por su hermana Débora. Pese a la expectación por el avance del juicio, Álvarez se mostró distendido ante las cámaras: lució sonriente, vistiendo lentes oscuros, un gorro de lana y una prominente cadena al cuello.

La jornada estuvo marcada por demoras organizativas. La audiencia inició formalmente una hora más tarde de lo previsto en la agenda oficial, lo que obligó a reprogramar la grilla de testimonios. Ante la inasistencia justificada del testigo Carlos Ulises Stiempcich, el tribunal resolvió diferir su declaración para este viernes, dando paso al resto del esquema probatorio fijado para el día.

Las declaraciones que complicarían al Pity Álvarez: los tres testimonios clave que reconstruyen el crimen

Tres relatos centrales permiten a los investigadores reconstruir el hecho desde distintos ángulos:

  • Carlos Stiempcich: Amigo de la víctima (Cristián Díaz) que se encontraba presente en el lugar. Su testimonio resulta indispensable para precisar cómo se desencadenó la discusión previa y qué sucedió durante el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

  • Agustina Inbernoz: Acompañaba a Cristian "Pity" Álvarez al momento del hecho. Su posición privilegiada permitirá reconstruir no solo la pelea y el ataque a tiros, sino también los minutos posteriores al crimen.

  • Alejandro Marcelo Pedroso: Vecino que presenció la secuencia desde las inmediaciones. Aportó a la causa haber escuchado los gritos de la discusión e inmediatamente después las detonaciones. Según su relato, al asomarse vio a una mujer junto al músico y escuchó que le preguntaba de forma desesperada: “¿Qué hiciste?”, para luego detallar cómo ambos abandonaron la escena.

Pity Álvarez, otra vez frente a la Justicia: continúa el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El juicio contra el cantante Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 18 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano, continuará este miércoles desde las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 porteño.

Este miércoles declararían cinco testigos, entre ellos vecinos, quien en ese momento era la novia y el suegro. Se tratan de Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, la pareja Agustina Inbernoz y el padre, Raúl Inbernoz.

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Juicio a Pity Álvarez: día 1

Cuarto intermedio hasta el miércoles

Diez testigos clave para la primera jornada: el miércoles arranca la ronda de declaraciones

Superada la discusión por la suspensión del debate y tras la lectura formal de las acusaciones, el proceso ingresa en su etapa probatoria crucial. El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Sandro Abraldes, informó la nómina de testimonios programados para este tramo inicial del juicio contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Para esta primera jornada, la fiscalía tiene previsto el abordaje de 10 testigos clave:

  • Declaraciones presenciales: Nueve personas comparecerán de manera física ante el estrado del Tribunal N° 29 para prestar declaración jurada y responder al interrogatorio de las partes.

  • Incorporación por lectura: Se dará lectura formal a la presentación efectuada por un décimo testigo, cuyo testimonio ya consta en el expediente.

El tribunal rechazó el pedido de suspensión y ordenó continuar con el juicio a Pity Álvarez

Tras un receso para deliberar sobre los planteos cruzados en la sala, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió por unanimidad rechazar el pedido de suspensión del juicio presentado por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez. Con esta resolución, los magistrados ordenaron retomar de inmediato la lectura de la elevación a juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Los jueces encuadraron la decisión en las conclusiones periciales del Cuerpo Médico Forense y en los fallos previos de las instancias superiores, ratificando que el estado manifestado por el acusado durante la audiencia no constituye un impedimento legal para el desarrollo del proceso.

Cruce en el tribunal: la defensa pidió suspender el juicio por dos meses y la fiscalía la acusó de "aburrirse o dormirse"

El debate sobre la continuidad o suspensión del juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez escaló a su punto más tenso. El abogado defensor insistió de forma reiterada en que se deje sin efecto la audiencia y se disponga la realización de nuevos estudios médicos que, según estimó, "capaz lleven dos meses". Ante el estado del músico en la sala, el letrado apeló al tribunal: “Le pido que tenga la inmensa amabilidad de tener paciencia porque habré de señalar una y otra vez que mi asistido no está presente”.

Sin embargo, al tomar la palabra, el fiscal Sandro Abraldes rechazó de plano la solicitud y acusó a la defensa de intentar obstruir el proceso con planteos ya resueltos por las instancias superiores:

“Nuevamente, el señor defensor quiere obstruir el desarrollo del debate. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio. La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra”, aseveró Abraldes.

Para desmontar la supuesta desconexión cognitiva argumentada por la defensa, el fiscal recordó la intensa agenda pública reciente del cantante:

  • Presentaciones y shows: Remarcó que esa desconexión no se evidenció en su show en el estadio Mario Alberto Kempes ni en su recital del 1° de agosto en El Roxy.

  • Apariciones en medios: Citó la reciente entrevista concedida a la revista Rolling Stone y su permanente actividad en redes sociales.

  • Participación selectiva: "Evidentemente se trata de alguien que selectivamente elige en qué actos de la vida social participa y en qué actos no", sentenció el fiscal.

Abraldes concluyó que si el imputado no desea estar presente en la sala puede aguardar en un recinto contiguo, y pidió avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando, en representación de la familia de Cristian Díaz, adhirió en su totalidad al dictamen de la fiscalía.

La defensa pidió suspender la audiencia por el estado de Pity Álvarez

En un nuevo episodio de tensión durante la jornada inicial del juicio oral, la defensa técnica de Cristian "Pity" Álvarez, encabezada por el abogado Marino, presentó un pedido formal para suspender de inmediato la audiencia. El planteo se fundamentó en el estado en el que se encontraba el acusado en pleno recinto, quien permanecía cruzado de brazos y en aparente estado de somnolencia mientras se leían las acusaciones en su contra.

Ante los jueces del Tribunal Oral N° 29, el letrado sostuvo que las condiciones del artista impedían el normal ejercicio de sus garantías procesales:

“El señor Álvarez no está presente. Yo lo he advertido. No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente. Es una disminución importante de su capacidad. Pido que se tenga presente esto. No quiero ser sobreabundante, ya lo he planteado. Pediría, si se puede, suspender o dejar sin efecto la audiencia”, declaró el defensor.

“Voy a declarar más adelante”: Pity Álvarez frente al tribunal

Llevando puesta una remera con la frase "Si esperás vas a entender..." —en referencia a uno de los temas más populares de Intoxicados—, Cristian "Pity" Álvarez se puso de pie, tomó un sorbo de agua y se ubicó frente al micrófono del tribunal. Con voz ronca y carraspeando en reiteradas ocasiones, el acusado saludó con un breve "Buen día" para iniciar el intercambio formal con el magistrado.

Ante la indicación del presidente del tribunal sobre su derecho a abstenerse o prestar testimonio en cualquier etapa del proceso, el músico fue contundente respecto a su estrategia inicial: “Voy a declarar más adelante”.

La tensa postura de Pity Álvarez que obligó a intervenir a su defensor

En pleno desarrollo de la exposición judicial, el imputado recostó de forma abrupta su cuerpo contra el respaldo de la silla, extendió los brazos a los lados, tiró la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, simulando estar dormido ante la mirada de los jueces, la fiscalía y la querella encabeza por Fernando Burlando.

La escena provocó una rápida reacción en la mesa de la defensa: su abogado se vio obligado a tocarle inmediatamente el hombro para corregir su postura. Ante el contacto, el músico reincorporó el torso y volvió a levantar la cabeza para seguir de cara al tribunal en el tramo inicial de la jornada.

"Si esperás vas a entender": el desafiante mensaje en la remera de Pity Álvarez al arrancar su juicio por homicidio

Con un llamativo look compuesto por gorro, lentes negros y una remera con la leyenda "Si esperás vas a entender", Cristian "Pity" Álvarez se sentó este mañana en el banquillo de los acusados de los tribunales porteños. Con la presencia del músico en la sala y la representación de la querella a cargo del abogado Fernando Burlando, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dio inicio a la primera jornada del debate oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

El arranque de la audiencia estuvo marcado por la lectura formal del requerimiento de elevación a juicio, donde se detallan las instancias de la investigación que condujeron al cantante a esta instancia judicial tras más de seis años de dilaciones.

En el recinto judiciales, Álvarez escuchó de manera atenta la reconstrucción de los hechos formulada por la fiscalía. Del lado opuesto del estrado se ubicó la querella liderada por Burlando, quien representa a la familia de Díaz y buscará acreditar la responsabilidad penal del imputado bajo la carátula de homicidio simple.

Durante la apertura del proceso, la secretaría del tribunal comenzó con la lectura completa de las actuaciones principales del expediente. Esta etapa resulta clave para fijar el marco acusatorio antes de dar paso a las declaraciones de los aproximadamente 70 testigos citados para este juicio.

Arrancó la audiencia con Pity Álvarez en los tribunales

El músico llegó a los tribunales en el marco del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. Gustavo Goernes, el presidente del Tribunal, informó que no hay testigos citados para esta jornada.

Fernando Burlando: "Esperamos que haya una sentencia ejemplar"

El abogado de la familia de la víctima habló con los medios minutos antes del inicio del juicio. "Es un juicio muy esperado. Hay toda una familia que espera realmente que la Justicia ponga las cosas en equilibrio. Para nosotros el hecho, la responsabilidad y la culpabilidad está muy clara. Esperamos que haya una sentencia ejemplar", expresó Burlando este lunes.

Al ser consultado por si el músico fue consciente de sus actos, el letrado sentenció: "Sin lugar a dudas. Es imputable. Lo que se argumentó es una cuestión sobreviniente, no del momento del hecho, sino, después".

Cómo se llegó al juicio oral: el rechazo a los planteos de la defensa

La llegada a esta instancia de debate no estuvo exenta de fricciones judiciales. En las vísperas del inicio del juicio, la defensa técnica del músico presentó un recurso para suspender las audiencias argumentando la existencia de planteos pendientes de resolución bajo el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazó el pedido de postergación y ratificó el comienzo de las sesiones en la fecha prevista, alineándose con el dictamen de la fiscalía. Los jueces fundamentaron su decisión en los peritajes del Cuerpo Médico Forense que confirmaron que el imputado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para comprender el proceso y ejercer sus garantías de defensa.

Asimismo, el fiscal Sandro Abraldes hizo hincapié en que la participación en las audiencias no representa una actividad riesgosa para Álvarez, tomando en consideración sus recientes reapariciones públicas en entrevistas y eventos musicales.

Qué pena podría recibir el "Pity" Álvarez tras el crimen de 2018

De ser hallado culpable del delito de homicidio simple al cierre del proceso a fines de septiembre, el músico podría enfrentar una condena de entre 8 y 25 años de prisión.

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Cómo fue el crimen de Villa Lugano que llevó a "Pity" Álvarez al juicio oral por homicidio: "Lo maté porque era entre él o yo"

Aunque la hija de la víctima aclaró en reiteradas oportunidades que el "Pity" y Cristian no eran amigos, la investigación judicial determinó que existía un rencor previo originado en un contexto de consumo de drogas. Tiempo atrás, Díaz se había ofrecido a acompañar al exlíder de Intoxicados a la Villa 1-11-14 para comprar estupefacientes. En ese trayecto, el "Gringo" desapareció con la mochila del músico, quien luego denunció el robo de sus pertenencias y culpó directamente a su vecino.

Esa diferencia no resuelta desencadenó el desenlace fatal. Eran cerca de las 1.30 de la mañana cuando Álvarez salió de la Torre 12 B acompañado por su amiga Agustina Inbernoz. A unos 50 metros, Díaz conversaba con su amigo Carlos Ulises Stiempcich. Al notar la presencia del músico, el "Gringo" se le acercó para recriminarle el estigma: “Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”, le dijo Díaz.

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