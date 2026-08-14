Golpeó a su novia y la amenazó con un cuchillo porque le reclamó que consiguiera trabajo

Ocurrió en Maipú. La víctima denunció que su novio la golpeó y la amenazó con un cuchillo para que no se fuera de la casa. Terminó detenido.

Un caso de violencia de género terminó con la detención de un joven changarín esta semana en Maipú. El sospechoso, de 27 años, fue denunciado por su novia, quien relató que fue golpeada y amenazada con un arma blanca, luego de reclamarle a su pareja que consiguiera trabajo.

Todo comenzó alrededor de las 8 del lunes cuando la denunciante se encontraba junto a su novio en la vivienda que ambos compartían en calle 25 de Mayo del barrio Flores del Valle, en el distrito de Fray Luis Beltrán.

En ese momento, la muchacha comenzó a discutir con su pareja, recriminándole que debería buscar un trabajo ya que "no tenían dinero para comer". Al parecer, eso provocó que el acusado se ofuscara y se produjo un forcejeo entre ambos.

Agresión, denuncia y detención Fue allí cuando, de acuerdo con la presentación judicial, el sujeto le propinó un golpe de puño en la cabeza, a la altura de la sien. Ante eso, la víctima intentó salir de la casa para pedir auxilio, pero su novio tomó un cuchillo de cocina tipo Tramontina y amenazó con atacarla, impidiéndo así que pudiera escapar.

Momentos más tarde, la joven logró salir del domicilio y se dirigió inmediatamente hasta la casa de su madre, ubicada en las cercanías, desde donde pudo llamar a la línea de emergencias 911, por lo que personal policial se hizo presente en el lugar.