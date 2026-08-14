Escalofriante crimen en Avellaneda: un adolescente apuñaló y mató a un hombre en la puerta de una barbería

Un joven de 26 años recibió una puñalada en el tórax después de una pelea en la puerta de una barbería en Dock Sud, Avellaneda.

Un adolescente de 15 años mató de una puñalada a un joven de 26, en la puerta de una barbería del barrio de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda. El ataque ocurrió el jueves, cerca de las 13 horas, después de una discusión que derivó en una pelea. El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad del local y posteriormente se viralizó en redes sociales.

El acusado escapó, pero fue detenido poco después y quedó imputado por homicidio simple. Según trascendió, la víctima fue identificada como Rodrigo Zubich, quien se encontraba trabajando y conversaba con otro joven cuando el adolescente ingresó al lugar.

La discusión que terminó con una puñalada El episodio ocurrió en un establecimiento ubicado sobre Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda. Allí, el menor comenzó a gritarle e insultar al joven que se encontraba trabajando y lo desafió a pelear. Según la secuencia registrada por una cámara, Zurich decidió salir hacia la puerta del establecimiento y allí comenzó el enfrentamiento entre ambos. En medio de la pelea, el adolescente sacó un cuchillo y apuñaló a Zurich en el tórax. Después del ataque, escapó del lugar.

La víctima recibió asistencia tras resultar herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda. Sin embargo, murió poco después de ingresar al centro de salud debido a la gravedad de la lesión.

Detuvieron al adolescente después del ataque Tras el crimen, efectivos de la Comisaría de Dock Sud intervinieron en el caso y lograron detener al sospechoso poco después del episodio. El acusado quedó a disposición de la Justicia por tratarse de un menor de edad. La investigación quedó en manos de la fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Avellaneda-Lanús. La causa busca determinar las circunstancias en las que se produjo la discusión y el posterior enfrentamiento que terminó con la muerte de Zurich.