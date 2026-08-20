UNCuyo: abrieron las inscripciones para sumarse al IUSP en 2027

La UNCuyo confirmó que se abrieron las inscripciones para incorporarse al Instituto de Seguridad Pública el próximo año.

Ya abrió un nuevo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de dos carreras de pregrado del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Las inscripciones serán online hasta el 30 de octubre para cursar en las sedes del instituto.

Los requisitos de la UNCuyo para ingresar al IUSP Entre los requisitos está el de poseer secundario completo (con título en trámite o título definitivo) o en vías de finalización hasta el 31 de Julio del 2027 (Art.36° Reglamento Académico IUSP), con las siguientes condiciones:

Cursando el último año del secundario, adeudando hasta dos materias de años anteriores.

Habiendo finalizado el secundario y adeudando hasta 5 materias. Además, para la edad, hay que tener en cuenta que para la Tecnicatura en Seguridad Pública: entre 18 a 27 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso. Y para la Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria, entre 18 a 24 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso.

Ser argentino nativo o por opción (si es argentino por opción deberá tener nacionalidad y DNI Argentino). Estatura mínima: Varones 1.65 m. y Mujeres 1.60 m.

Desde el IUSP piden no poseer tatuajes visibles (de la media manga del brazo hacia las manos; de los extremos de las rodillas a los tobillos; y del cuello hacia la cabeza). Si tuviera tatuajes visibles al momento de la Inscripción, firmará el “Acta Compromiso” indicando que debe removerlo/eliminarlo.