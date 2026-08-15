Adriana García planteó una universidad "sin condicionamientos" y criticó al Gobierno nacional

La nueva rectora de la UNCuyo, Adriana García, abrió su gestión con una definición política que atravesará los próximos cuatro años : la universidad pública no debe quedar subordinada a los gobiernos de turno. Junto a Ana Sisti, flamante vicerrectora, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y reivindicó la autonomía universitaria como una herramienta para defender la educación superior.

Este sábado asumió como rectora de la Universidad Nacional de Cuyo y, desde el comienzo de su mandato, la dupla dejó planteado uno de los ejes políticos que marcarán su gobierno: una universidad pública sin condicionamientos de los gobiernos de turno.

La definición adquiere especial relevancia en un escenario nacional en el que las universidades públicas mantienen un fuerte conflicto con el Gobierno de Javier Milei por el financiamiento, los salarios y el rumbo de las políticas educativas. García eligió su discurso de asunción para marcar una posición frente a ese escenario y reivindicar el rol de la universidad como institución autónoma, incluso como mensaje al Gobierno provincial, aliado de Milei, del que no hubo ningún representante presente.

La rectora habló de un proceso de “vaciamiento” de la universidad pública y cuestionó las políticas que, según planteó, ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Su mensaje no fue solamente una defensa presupuestaria: planteó una discusión sobre el lugar que debe ocupar la universidad frente al poder político.

La idea de una casa de altos estudios sin condicionamientos supone, en ese sentido, una definición de autonomía que va más allá de quién ocupe el Rectorado. La UNCuyo deberá relacionarse con el Gobierno nacional, con el Gobierno de Mendoza y con los distintos actores políticos e institucionales, pero sin resignar su capacidad de fijar sus propias prioridades.

Las críticas de las nuevas autoridades de la UNCuyo a Milei

Ana Sisti, la nueva vicerrectora ,quien tomó primero la palabra, se ubicó en la misma línea. Lo primero que dijo es que: "No somos terroristas, sino generadores de pensamiento crítico".

En su discurso también cuestionó el modo en que desde el Gobierno nacional se presenta a la universidad pública y rechazó la idea de que quienes forman parte de ella sean un gasto o que la educación superior pueda ser considerada un privilegio.

Las críticas de ambas marcan así una diferencia política con la administración de Javier Milei y anticipan una relación que probablemente estará atravesada por reclamos vinculados al presupuesto universitario, los salarios docentes y no docentes y las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de las universidades.

Ese será uno de los primeros desafíos de García: defender la autonomía sin aislar a la Universidad, sostener una posición crítica frente al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, conseguir los recursos necesarios para que la institución pueda cumplir con sus funciones.

La discusión presupuestaria será, por eso, mucho más que una cuestión de números. Será también una disputa por el modelo de universidad que la nueva conducción pretende defender.

La defensa del rol de la Universidad inclusiva y la políticas de género

García hizo una férrea defensa del rol de la UNCuyo como espacio para que convivan las diferencias, las antinomias de ideas y además acuñó el término "libertad" en contraposición al uso que le da Milei y los libertarios.

En ese sentido, habló de las personas que conforman la Universidad, de la importancia de respetarlos y escucharlos y en esa línea, consultada por la prensa, dejó en claro que "los contratos de la administración saliente se revisarán pero siempre teniendo en cuenta la realidad de cada una de las personas".

Además, dio especial importancia a las mujeres- de hecho es la primera vez que la UNCuyo está gobernada por dos mujeres- y al colectivo Mujeres y Universidad que integran y que además, tendrá un rol preponderante en la gestión "la perspectiva de género".

Habló además de la necesidad de garantizar que los estudiantes salgan al mundo del trabajo con herramientas, pidió la inclusión de los graduados "pero no sólo simbólica" y tuvo un capítulo especial para los colegios secundarios y el primario de la Universidad, al que remarcó, como en su campaña, "que los profesores puedan votar" a las autoridades, es decir que tengan ciudadanía y se llevó así la ovación de toda la Nave universitaria.