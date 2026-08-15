Adriana García asume en la UNCuyo: los desafíos que tendrá desde el primer día y el mapa de poder

Este sábado 15 de agosto, Adriana García asumirá como rectora de la Universidad Nacional de Cuyo- UNCuyo - y comenzará una nueva etapa política en la principal universidad de Mendoza. Acompañada por Ana Sisti como vicerrectora - quien además será nombrada como secretaria académica-, la nueva conducción llegará al Rectorado después de imponerse en el balotaje del 23 de junio pasado con el 53,24% de los votos ponderados y con una promesa de cambio que ahora deberá traducirse en decisiones concretas.

El acto de asunción está previsto desde las 10.30 del sábado 15 en la Nave UNCuyo que queda en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza , mientras que las nuevas autoridades de las facultades comenzarán a asumir después del feriado del lunes 17 de agosto. Los actos se desarrollarán el martes 18 y miércoles 19, y el jueves 20 la nueva rectora viajará a San Rafael para participar de la asunción en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.

García no tendrá demasiado margen para una luna de miel . La nueva gestión deberá administrar una universidad que enfrenta restricciones presupuestarias, salarios deteriorados y una creciente demanda de servicios por parte de estudiantes y trabajadores. A eso se suma la necesidad de construir gobernabilidad dentro de una institución donde las alianzas electorales reunieron a sectores con trayectorias políticas e ideológicas diferentes.

Uno de los asuntos más delicados será el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU). La situación financiera del organismo fue uno de los temas centrales durante la campaña y quedó instalada como una de las primeras cuestiones que deberá abordar la nueva gestión.

La propia García ubicó al DAMSU entre las prioridades y planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema integral y articulado de salud que permita mejorar las prestaciones y garantizar el bienestar de la comunidad universitaria. Además, ya mantuvo reuniones con integrantes del Directorio y deberá definir una autoridad política para conducir el organismo.

El desafío será especialmente complejo porque el problema no se reduce a conseguir más fondos. La nueva conducción deberá determinar cómo gestionar con recursos limitados, revisar el funcionamiento del organismo y encontrar un esquema que permita sostener las prestaciones sin trasladar toda la presión financiera a la Universidad.

Actualmente el DAMSU tiene como presidente del Directorio a Carlos Schestakow y cuenta con representantes de los distintos estamentos universitarios.

Mientras el DAMSU y el sistema de salud en general atraviesan una dura crisis, el Consejo Superior decidió modificar la normativa para reforzar el control institucional. UNCuyo

Cómo administrar la UNCuyo con pocos recursos

La discusión presupuestaria será otro de los grandes condicionantes del nuevo gobierno universitario.

García asumirá en un contexto nacional marcado por el reclamo de las universidades por financiamiento, salarios y recursos para ciencia y tecnología. Su primera reunión del Consejo Interuniversitario Nacional está prevista para el 3 de septiembre, en Bariloche, y estará atravesada por el debate sobre el financiamiento universitario y científico.

La pregunta para la nueva conducción será cómo sostener las funciones tradicionales de la Universidad —docencia, investigación y extensión— cuando los recursos son limitados y, al mismo tiempo, crecen las demandas vinculadas al bienestar estudiantil, la salud y las necesidades de las distintas unidades académicas.

Por eso, la gestión tendrá que establecer prioridades, revisar gastos y decidir qué programas continuar, cuáles modificar y dónde poner los recursos disponibles.

La marcha comenzó en la UNCuyo

Un gabinete para la UNCuyo que expresa una alianza amplia

Otro de los desafíos será político. Encuentro Plural llegó al Rectorado con una composición amplia. La fórmula García-Sisti reunió sectores y dirigentes provenientes de distintas tradiciones universitarias y políticas, mientras que en las facultades también se configuró un mapa heterogéneo.

Uno de los casos más significativos es el de Javier Ozollo, quien fue candidato a rector por la Proyecto Universidad Abierta. Tras quedar fuera de la segunda vuelta, ese sector terminó acompañando a García en el balotaje. Ahora Ozollo tendrá a su cargo la secretaría de Extensión.

En la misma lógica aparecen otros sectores como Noelia Naranjo, quien estará a cargo de Bienestar. Es la secretaria de Sidincu, uno de los gremios docentes.

El esquema se completa con dirigentes identificados con el espacio que llevó a García al Rectorado. Adolfo Cueto estará al frente de la Secretaría General- es esposo de la rectora y exdecano de Filosofía como ella-, mientras que Nicolás Sanfilippo ocupará la Secretaría Económica, Financiera y de Servicios.

La estructura incluye además a Ana Sisti en la Secretaría Académica; Gastón Burlot en Investigación, Posgrado e Internacionales; Marcela Tagua en Educación Digital; y Sergio Luza en Articulación Institucional y Medios.

La composición no es un dato menor. La rectora deberá conducir una estructura en la que conviven dirigentes con distintas trayectorias, sectores que tuvieron posiciones diferentes durante la campaña y espacios que ahora deberán trabajar dentro de una misma administración. La capacidad de García para sostener esos acuerdos será uno de los primeros desafíos políticos de su gestión.

Eso se verá particularmente en las relaciones entre Rectorado y decanatos. No todas las facultades estarán conducidas por el mismo espacio que llegó al gobierno central.

En Ciencias Políticas y Sociales, por ejemplo, triunfó Fabio Erreguerena junto a Melina Guardamagna, de Encuentro por la Universidad Pública, en una elección en la que se impusieron sectores vinculados al peronismo, independientes y la izquierda frente al espacio que reunía al radicalismo y al PJ. En Derecho ganó Silvina Furlotti junto a Armando Martínez; en Educación, Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano- como continuidad de la gestión de Sisti-; y en Filosofía y Letras fueron reelegidos Víctor Zonana y Viviana Ceverino.

En otras facultades, en cambio, se mantuvieron sectores vinculados a la conducción saliente como Económicas y Ciencias Médicas.

Fabio Erreguerena, decano electo de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

El desafío de los estudiantes que trabajan, otra de las promesas de Adriana García

En el terreno académico aparece otro de los problemas que la nueva conducción deberá abordar: cómo hacer que la Universidad sea más compatible con la realidad de quienes estudian y, al mismo tiempo, trabajan: la UNCuyo cuenta con la estadística de que son 6 de cada 10.

La cuestión de los estudiantes trabajadores no se limita a una política de becas. Implica revisar horarios de cursado, modalidades de enseñanza, posibilidades de bimodalidad y organización de las materias para evitar que quienes tienen un empleo queden en desventaja frente a quienes pueden dedicar toda la jornada al estudio.

La propia propuesta de Encuentro Plural puso el foco en acompañar las trayectorias estudiantiles y garantizar condiciones que favorezcan el acceso, la permanencia y el egreso.

El desafío ahora será transformar ese planteo en medidas concretas: más opciones horarias, alternativas de cursado y una organización académica que contemple que buena parte de los estudiantes tienen obligaciones laborales y familiares.

La permanencia y el egreso son uno de los principales problemas que atraviesan a las universidades y una política que facilite compatibilizar trabajo y estudio puede convertirse en una de las marcas de la nueva gestión.

Auditorías y revisión de decisiones de la gestión saliente en la UNCuyo

La nueva administración también comenzará con una revisión del funcionamiento interno de la Universidad.

García anticipó que impulsará auditorías económico-financieras y académicas para establecer con claridad cuál es la situación de partida.

Los colegios preuniversitarios, otra pieza del nuevo esquema de Adriana García

La conducción de los colegios de la Universidad también estará bajo la lupa.

La nueva rectora deberá definir quién conducirá la coordinación general que reúne al Departamento de Aplicación Docente, el Liceo Agrícola, el Colegio Universitario Central, el Martín Zapata y el Magisterio. Además, durante la campaña García planteó la importancia de estos establecimientos y dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia una mayor participación política de sus docentes en la vida universitaria.

El tema tiene además una dimensión personal para García, que fue directora del Colegio Universitario Central y tiene una larga trayectoria vinculada con la educación media universitaria.

Este año rindieron 2000 chicos para ingresar a los colegios de la UNCuyo. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Quiénes serán los nuevos decanos de la UNCuyo

Las doce facultades ya definieron sus autoridades para el período 2026-2030. Los nuevos decanos y vicedecanos asumirán entre el martes 18 y el miércoles 19, mientras que el jueves 20 se realizará el acto correspondiente en Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael.

El mapa quedó conformado de la siguiente manera:

- Artes y Diseño: Laura Viviana Braconi y Silvina Laura Maddio.

- Ciencias Agrarias: David Martín y Alejandrina Soledad Alaria.

- Ciencias Aplicadas a la Industria: Ángel Augusto Roggiero y Mónica Alejandra Morant.

- Ciencias Económicas: Miguel Gustavo González Gaviola y Patricia Liliana Puebla.

- Ciencias Exactas y Naturales: María Florencia Tarabelli y Pablo Gabriel Cremades.

- Ciencias Médicas: Susana Elsa Salomón y Carlos Fabián Díaz.

- Ciencias Políticas y Sociales: Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna.

- Derecho: Silvina del Carmen Furlotti Moretti y Armando Héctor Martínez.

- Educación: María Gabriela Griffouliere y Aldo Aníbal Altamirano.

- Filosofía y Letras: Víctor Gustavo Zonana y Viviana Carmen Ceverino.

- Ingeniería: Patricia Susana Infante y Eduardo Enrique Iriarte.

- Odontología: Adriana Patricia Marra y Edgardo Oscar Boero López.

El nuevo mapa muestra continuidad en algunas facultades, renovación en otras y, sobre todo, una diversidad política que obligará al Rectorado a construir consensos.

Las facultades ya tienen sus candidatos anotados para las elecciones de la UNCuyo. Prensa UNCuyo

Una gestión que deberá demostrar cuánto puede cambiar la UNCuyo

Adriana García llega al Rectorado con una ventaja política: consiguió ganar una elección que puso fin a la continuidad del espacio que gobernó la Universidad durante los últimos 13 años.

Pero esa victoria también genera expectativas.

DAMSU, presupuesto, auditorías, funcionamiento administrativo, estudiantes que trabajan, colegios preuniversitarios, ciencia y tecnología y la relación con los decanos serán algunos de los temas que pondrán a prueba a la nueva conducción.

La elección terminó. Ahora comienza la parte más difícil: convertir una alianza electoral amplia en una gestión capaz de tomar decisiones, administrar recursos escasos y sostener acuerdos en una universidad donde las diferencias políticas conviven dentro de la misma institución.