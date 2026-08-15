Adriana García asumió como nueva rectora de la UNCuyo

Adriana García comenzó este sábado una nueva etapa al frente de la Universidad Nacional de Cuyo . La ceremonia de asunción se llevó a cabo en la Nave UNCuyo , en el Parque Central, donde la dirigente universitaria tomó formalmente el mando de la principal casa de estudios de Mendoza.

García llega al Rectorado junto a Ana Sisti, quien asume como vicerrectora y, además, estará al frente de la Secretaría Académica. La fórmula de Encuentro Plural se impuso en el balotaje del 23 de junio, cuando obtuvo el 53,24% de los votos ponderados frente a la lista encabezada por Gabriel Fidel.

De esta manera, se terminan 12 años de gestión del Interclaustro la alianza que encabezó el radicalismo con otras agrupaciones.

La rectora saliente Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel tuvieron ayer su último acto de gestión por el día de la UNCuyo (que es este domingo 16) y presentaron un balance de la gestión.

En el evento dicen presentes diferentes autoridades y referentes de la política mendocina, como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el intendente de Maipú Matías Stevanato, los senadores provinciales Adriana Cano y Félix González, la diputada peronista Verónica Valverde, el diputado nacional Martín Aveiro y el dirigente peronista Carlos Ciurca.

También dicen presente el intendente de la Ciudad Ulpiano Suarez, la senadora nacional Mariana Juri, el procurador Alejandro Gullé, el presidente de la Corte Dalmiro Garay, entre otros. También participan del acto agrupaciones políticas universitarias como La Walsh, Las Trincheras, Octubre Popular y Agruparte.

Autoridades, dirigentes políticos y agrupaciones, presentes en la asunción de Adriana García. Rodrigo D'Angelo/MDZ

La renovación de autoridades continuará durante la próxima semana. Luego del feriado del lunes 17 de agosto, comenzarán las ceremonias de asunción de los nuevos decanos y decanas de las distintas facultades, previstas para el martes 18 y miércoles 19.

El momento de la jura de Adriana García como nueva rectora

Adriana García ya juró como nueva rectora de la UNCUYO. Laura Fiochetta/MDZ

Adriana García juró como nueva rectora Rodrigo D'Angelo/Mdz

Las nuevas autoridades, muy críticas con el Gobierno nacional

Tanto Adriana García como Ana Sisti se manifestaron sumamente críticas contra el Gobierno nacional en sus discursos de apertura y mostraron una fuerte impronta en favor de la educación pública: "No somos vagos, no somos un gasto", declaró la flamante vicerrectora.

Por su parte, García criticó fuertemente a la gestión nacional sin nombrarla y afirmó que se ha realizado "un vaciamiento en todas sus dimensiones": "Es la universidad pública la que contiene las antinomias de la sociedad", señaló la nueva rectora.

La asunción de Adriana García, minuto a minuto

García habla de los mitos sobre la universidad pública y cuestiona sin nombrarlo al Gobierno nacional. " Un vaciamiento en todas sus dimensiones " @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/x5Nsqt1YZs — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) August 15, 2026

"Necesitamos resignificar las educación superior en nuestra sociedad" dice Adriana García @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/0eZ1JZTNzm — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) August 15, 2026

"Es la universidad pública la que contiene las antinomias de la sociedad" dice la nueva rectora de la @UNCUYO , Adriana García@mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/cO69Duz1oW — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) August 15, 2026

Llegó el intendente Ulpiano Suarez

También la senadora nacional Mariana Juri

La diputada peronista Verónica Valverde

El procurador de la Corte Alejandro Gullé

La presidenta del bloque de senadores Adriana Cano@UNCUYO @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/eBknV45mQz — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) August 15, 2026

Están Dalmiro Garay, presidente de la Corte y el procurador Alejandro Gullé@mdz_radio @mdzol

Asunción nuevas autoridades @UNCUYO pic.twitter.com/5AiKADXe3U — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) August 15, 2026

La nueva vicerrectora de la @UNCuyo, Ana Sisti: "El diálogo y la construcción de consensos y la interacción con la sociedad son acciones que vamos a fortalecer" @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/PxXz3oyk0E — Laura Fiochetta (@MLauraFiochetta) August 15, 2026

El recorrido de la nueva conducción tendrá además una primera escala fuera del Gran Mendoza. El jueves 20, García viajará a San Rafael para participar de la asunción de las autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y completar así la puesta en marcha del nuevo mapa de autoridades de la UNCuyo.