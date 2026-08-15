Adriana García asumió como nueva rectora de la UNCuyo
Luego de ganar las elecciones, Adriana García asume como nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo.
Adriana García comenzó este sábado una nueva etapa al frente de la Universidad Nacional de Cuyo. La ceremonia de asunción se llevó a cabo en la Nave UNCuyo, en el Parque Central, donde la dirigente universitaria tomó formalmente el mando de la principal casa de estudios de Mendoza.
García llega al Rectorado junto a Ana Sisti, quien asume como vicerrectora y, además, estará al frente de la Secretaría Académica. La fórmula de Encuentro Plural se impuso en el balotaje del 23 de junio, cuando obtuvo el 53,24% de los votos ponderados frente a la lista encabezada por Gabriel Fidel.
De esta manera, se terminan 12 años de gestión del Interclaustro la alianza que encabezó el radicalismo con otras agrupaciones.
La rectora saliente Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel tuvieron ayer su último acto de gestión por el día de la UNCuyo (que es este domingo 16) y presentaron un balance de la gestión.
En el evento dicen presentes diferentes autoridades y referentes de la política mendocina, como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el intendente de Maipú Matías Stevanato, los senadores provinciales Adriana Cano y Félix González, la diputada peronista Verónica Valverde, el diputado nacional Martín Aveiro y el dirigente peronista Carlos Ciurca.
También dicen presente el intendente de la Ciudad Ulpiano Suarez, la senadora nacional Mariana Juri, el procurador Alejandro Gullé, el presidente de la Corte Dalmiro Garay, entre otros. También participan del acto agrupaciones políticas universitarias como La Walsh, Las Trincheras, Octubre Popular y Agruparte.
La renovación de autoridades continuará durante la próxima semana. Luego del feriado del lunes 17 de agosto, comenzarán las ceremonias de asunción de los nuevos decanos y decanas de las distintas facultades, previstas para el martes 18 y miércoles 19.
El momento de la jura de Adriana García como nueva rectora
Las nuevas autoridades, muy críticas con el Gobierno nacional
Tanto Adriana García como Ana Sisti se manifestaron sumamente críticas contra el Gobierno nacional en sus discursos de apertura y mostraron una fuerte impronta en favor de la educación pública: "No somos vagos, no somos un gasto", declaró la flamante vicerrectora.
Por su parte, García criticó fuertemente a la gestión nacional sin nombrarla y afirmó que se ha realizado "un vaciamiento en todas sus dimensiones": "Es la universidad pública la que contiene las antinomias de la sociedad", señaló la nueva rectora.
La asunción de Adriana García, minuto a minuto
El recorrido de la nueva conducción tendrá además una primera escala fuera del Gran Mendoza. El jueves 20, García viajará a San Rafael para participar de la asunción de las autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y completar así la puesta en marcha del nuevo mapa de autoridades de la UNCuyo.