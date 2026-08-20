El ITU anunció nuevos cursos con importante salida laboral: cuáles son y cómo inscribirse

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo anunció una nueva oferta de cursos y diplomados para quienes buscan sumar conocimientos y mejorar su currículum. Estas capacitaciones ofrecen herramientas que pueden abrir nuevas posibilidades laborales en diversas áreas.

Una de las propuestas es el Diplomado en Logística, que comenzará el próximo 8 de septiembre y tendrá modalidad completamente virtual. La capacitación se extenderá hasta el 15 de diciembre, con un total de 78 horas distribuidas en seis módulos que incluyen cadena de suministro, inventarios, distribución y transporte, gestión de almacenes, costos y reingeniería de procesos.

También desde el 8 de septiembre comenzará el Diplomado en Comercio Electrónico y Logística de Última Milla. Está dirigido a emprendedores, responsables de áreas y público general y no exige contar con un título previo. Durante el cursado se trabaja en la creación de una tienda online, estrategias de marketing digital, precios y la logística necesaria para llevar los productos hasta el consumidor. La modalidad será 100% virtual y finalizará el 15 de diciembre .

Otra alternativa vinculada directamente con una de las principales actividades económicas de Mendoza es Vino, Negocios y Marketing Edición 2026, cuya nueva edición comenzará el 8 de septiembre. La formación busca aportar herramientas para comprender el negocio vitivinícola y desarrollar habilidades relacionadas con la administración, el marketing y las nuevas oportunidades dentro del sector.

Para quienes apuntan al mundo tecnológico, el ITU también abrió una nueva edición del Diplomado en Ciberseguridad, que iniciará el 14 de septiembre. La propuesta está pensada para formar competencias teóricas y prácticas que permitan identificar, prevenir y responder frente a amenazas digitales y trabajar sobre la protección de redes, sistemas y aplicaciones.

A esto se suma SolidWorks - Nivel Intermedio, uno de los cursos orientados especialmente al diseño y la industria. Comenzará el 15 de septiembre, tendrá 32 horas de duración y será semipresencial. Entre los contenidos aparecen la simulación de piezas y ensamblajes, diseño de moldes, generación de código con SolidWorks CAM, análisis de fluidos y herramientas utilizadas en diseño y simulación mecánica.

Dentro de la oferta figura además Introducción a la Gestión de Calidad, que comenzará el 7 de septiembre y apunta a brindar conocimientos para implementar herramientas de mejora continua y trabajar con sistemas de gestión de calidad dentro de distintas organizaciones.

Las inscripciones para las diferentes capacitaciones se realizan a través del apartado de cursos de la Universidad Nacional de Cuyo y del sitio del ITU. Como las modalidades, duración y requisitos varían según cada propuesta, desde la institución recomiendan consultar previamente las condiciones particulares y disponibilidad de cupos.

¿Dónde consultar por más capacitaciones?

Para realizar consultas o solicitar más información sobre los cursos y las distintas formaciones que se brindan durante el año, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30. También está disponible el WhatsApp +54 261 152479877, únicamente para mensajes escritos, y el correo electrónico [email protected].