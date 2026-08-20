La imperdible promoción del Banco Nación para comprar ropa en nueve cuotas sin interés

Una compra de temporada puede cambiar por completo si se hace el día indicado. Durante agosto y septiembre, los clientes del Banco Nación tienen una ventana semanal para adquirir indumentaria, calzado y accesorios con descuento y financiación. La propuesta se concentra los jueves y alcanza a locales incluidos en distintos centros comerciales del país.

La campaña oficial combina un 20% de reintegro con la posibilidad de pagar en hasta nueve cuotas sin interés. De acuerdo con la página de beneficios del Banco Nación , está vigente desde el 1° de agosto hasta el 30 de septiembre de 2026, se aplica únicamente a compras presenciales y exige utilizar una tarjeta de crédito alcanzada por la promoción.

No basta, por lo tanto, con comprar cualquier día o en cualquier comercio: tanto el local como el medio de pago deben figurar entre los habilitados. La ficha también fija un límite por operación, un dato decisivo para calcular el ahorro real antes de elegir qué comprar.

El límite de devolución es de $30.000 por compra. Para agotarlo, la operación debe llegar a $150.000, ya que el 20% de ese monto equivale exactamente al tope informado. Si el consumo es de $100.000, el ahorro correspondiente sería de $20.000; si asciende a $200.000, el beneficio no superaría los $30.000. La financiación puede extenderse hasta nueve cuotas sin interés, aunque la cantidad disponible puede depender del comercio adherido. Antes de pagar, conviene confirmar en caja que ambas ventajas se apliquen a la misma operación y revisar el comprobante. Como el límite se establece por compra, reunir o separar consumos puede cambiar el resultado, siempre que la modalidad respete las bases vigentes.

El beneficio tiene una condición central: la compra debe realizarse un jueves y de manera presencial. Las ventas por internet no aparecen incluidas en la ficha oficial de la campaña. También es importante distinguir entre el shopping adherido y cada uno de sus locales, porque la presencia de un centro comercial en el programa no implica necesariamente que todos los negocios participen. La recomendación práctica es buscar la marca en el listado actualizado, comprobar qué tarjeta acepta y consultar si existe alguna exclusión por producto, liquidación u otra promoción. Esos detalles pueden modificar el ahorro final y evitar una sorpresa cuando llegue el resumen.

Los centros comerciales incluidos en la campaña

La propuesta alcanza a shoppings y outlets de diferentes puntos del país. Entre los centros difundidos dentro del programa aparecen Abasto Shopping, Alto Palermo, Alto Avellaneda, DOT Baires Shopping, Unicenter, Galerías Pacífico, Distrito Arcos, Florida Premium Outlet, Nordelta Centro Comercial, Paseo Aldrey, Alto Comahue Shopping, La Ribera Shopping y Shopping Los Gallegos, entre otros.

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Como las adhesiones pueden modificarse durante la vigencia, el buscador oficial de establecimientos participantes es la referencia que conviene consultar el mismo día de la compra. Allí debe verificarse no solo el centro comercial, sino también el local elegido y las condiciones informadas para esa jornada.

Cómo organizar la compra para aprovechar el ahorro

Planificar el gasto permite usar mejor el tope sin comprar de más. Quien ya pensaba adquirir varias prendas puede reunirlas en una operación que se acerque a $150.000; superar esa cifra no genera un reintegro adicional dentro de la misma compra. También conviene comparar el precio final con otras ofertas, porque una promoción bancaria no garantiza que sea la alternativa más barata.

Las cuotas sin interés alivian el desembolso inmediato, pero siguen comprometiendo parte del presupuesto de los meses siguientes. La campaña continuará todos los jueves hasta el 30 de septiembre, salvo cambios en sus condiciones. Banco Nación mantiene otros descuentos en distintos rubros, aunque los días, tarjetas y límites varían. Por eso, la última revisión debe hacerse en los canales oficiales antes de pasar por caja.