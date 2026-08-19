Banco Nación: cómo aprovechar el 30% en supermercados y ahorrar hasta $24.000

El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% en supermercados cada miércoles de agosto; con un tope de $12.000 por semana, el ahorro llega a $24.000 por cliente.

Dos compras de supermercado bien programadas pueden aliviar el cierre de agosto para los clientes del Banco Nación. La promoción vigente devuelve el 30% de lo pagado los miércoles en comercios adheridos y permite reunir hasta $24.000 de ahorro antes de que termine el mes, siempre que se respeten todas las condiciones.

La cifra no corresponde a una devolución única. Surge de aprovechar los dos miércoles que quedan en agosto de 2026 —el 19 y el 26— y alcanzar en cada semana el límite de $12.000. La página oficial del Banco Nación mantiene la campaña de supermercados hasta el 31 de agosto y anuncia descuentos de hasta el 30% mediante BNA+. El calendario es clave: el 25 cae martes, mientras que el último miércoles promocional es el 26. En otras palabras, el ahorro acumulado supone realizar operaciones válidas en dos semanas diferentes, no concentrar todo el gasto en una sola jornada.

Cómo pagar para obtener el reintegro Para acceder, la compra debe hacerse en un comercio incluido en la campaña y pagarse desde BNA+, mediante el QR de MODO. Al confirmar la operación hay que elegir una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación y abonar en un solo pago. El reintegro no se activa si se utiliza saldo disponible en la cuenta, una tarjeta de débito, el plástico directamente en la terminal o una billetera distinta.

Noticias Argentinas En operaciones online también debe aparecer expresamente la modalidad promocional entre las alternativas habilitadas por el comercio. Antes de finalizar, conviene verificar que la tarjeta correcta esté vinculada, que el pago ingrese por MODO y que la pantalla no muestre otra financiación. La plataforma también mantiene publicada la promoción del 30% para supermercados y mayoristas.

Cuánto hay que gastar para recibir $24.000 El cálculo para alcanzar el máximo es sencillo: como la devolución cubre el 30%, una compra de $40.000 genera $12.000 de reintegro. Si el cliente repite el consumo el 26 de agosto, habrá gastado $80.000 entre ambas jornadas y podrá recuperar $24.000. Comprar por encima de ese monto no aumenta la devolución semanal. Si el gasto es menor, el beneficio se calcula proporcionalmente; por ejemplo, una operación de $30.000 permite recibir $9.000, siempre que cumpla el resto de las reglas. Tampoco es obligatorio alcanzar el máximo: cada persona puede adaptar el consumo a su presupuesto sin perder el porcentaje aplicable dentro del límite.