El descuento del 30% del Banco Nación que se puede aprovechar este miércoles

Este miércoles 19 de agosto, el Banco Nación ofrece un 30% de descuento en supermercados adheridos al pagar con MODO BNA+. El beneficio tiene un tope de $12.000 y se mantiene vigente hasta fin de mes. Cuánto hay que gastar y cómo acceder al reintegro.

La promoción de Banco Nación y MODO está disponible este miércoles 19 de agosto y está vigente hasta el miércoles 25 de agosto. Otra clave es que alcanza tanto las compras presenciales como online en los supermercados adheridos.

Con MODO BNA+ se puede acceder a un descuento exclusivo en supermercados Foto: Santiago Tagua/MDZ

Para acceder al beneficio hay que:

Cabe tener en cuenta que el descuento no se aplica si la compra se abona con saldo en cuenta o con tarjeta de débito.

Para alcanzar el reintegro máximo de $12.000, hay que realizar una compra de al menos $40.000.

El reintegro suele acreditarse dentro de las 24 horas posteriores a la operación, aunque puede aparecer antes. Banco Nación establece un plazo máximo de 30 días para la acreditación en la cuenta monetaria asociada a BNA+.

En Changomás, en cambio, el descuento se aplica directamente sobre el ticket de compra.

Si el cliente utiliza más de un medio de pago, el reintegro se realiza hasta alcanzar el tope establecido. Además, si compran con tarjetas adicionales deben tener una cuenta monetaria en Banco Nación para recibir el beneficio.

Otras promociones del Banco Nación para aprovechar todos los días

Además del descuento en supermercados de este miércoles, el Banco Nación mantiene otras promociones para distintos rubros.

Tecnología y hogar

Otra de las promociones clave del Banco Nación es el financiamiento en hasta 20 cuotas sin interés en comercios seleccionados de tecnología, construcción, hogar y rodados. En Arredo, la financiación alcanza las seis cuotas sin recargo.

Farmacias y compras cotidianas

Los jubilados y pensionados de Anses que cobran sus haberes en Banco Nación tienen un 5% de descuento acumulable en Carrefour, de lunes a viernes, con un tope de $20.000 mensuales.

En farmacias adheridas, la promoción vigente durante agosto se concentra los lunes y ofrece hasta tres cuotas sin interés mediante MODO BNA+.

Entretenimiento y gastronomía

Jurassic World The Experience permite comprar entradas online en hasta tres cuotas sin interés hasta el 30 de septiembre.

Para gastronomía, Ruta Gourmet ofrece un 20% de descuento en un pago, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales por tarjeta hasta el 31 de agosto.

Sabores de Autor, por su parte, mantiene un 25% de descuento, con un tope de $50.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales en comercios adheridos hasta el 30 de septiembre.

Viajes, neumáticos e indumentaria

También hay opciones de financiación para otros gastos:

Despegar: tres, seis o nueve cuotas sin interés hasta el 30 de septiembre.

Pirelli: tres, seis o 12 cuotas.

Bridgestone: hasta 12 cuotas.

Indumentaria: algunas marcas ofrecen tres o seis cuotas de viernes a domingo.

Las condiciones pueden cambiar según el comercio, el canal de compra y la tarjeta utilizada. Por eso, antes de pagar, conviene revisar la promoción correspondiente para confirmar la vigencia y los topes.