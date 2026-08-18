Uno por uno, todos los descuntos de Banco Nación para ahorrar este martes

Este martes 18 de agosto encuentra a los clientes de Banco Nación con un menú amplio de promociones, aunque no todas funcionan del mismo modo ni se activan con cualquier tarjeta. Antes de pagar, conviene mirar el día habilitado, el comercio adherido y si la operación debe hacerse desde MODO BNA+.

La ventaja específicamente asociada a los martes aparece en veterinarias y pet shops adheridos: ofrece un 10% de reintegro, sin tope, y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. El beneficio está anunciado hasta el 31 de agosto y la devolución se refleja en el resumen de la tarjeta. A eso se suma una campaña más reciente: entre el 13 y el 26 de agosto, el portal Semana Nación publica un 30% para todos los rubros, en compras presenciales y online, con hasta tres operaciones por cliente y un reintegro máximo de $2.500 por transacción. MODO y Semana Nación detallan las condiciones.

Quienes busquen financiar una compra tienen varias alternativas activas. Jurassic World The Experience permite pagar las entradas online en hasta tres cuotas sin interés hasta el 30 de septiembre. En entretenimiento, el programa informa un 15% de descuento y hasta tres cuotas, con un tope de $8.000 por compra.

Para tecnología, construcción, hogar y rodados, la propuesta llega a 20 cuotas sin interés en comercios seleccionados, mientras que Arredo ofrece seis pagos sin recargo. En todos los casos, la disponibilidad depende del establecimiento, del canal de venta y de la tarjeta participante. Las promociones pueden consultarse en las fichas oficiales de Jurassic World , entretenimiento y Más Cuotas .

La agenda cambia según el rubro. Los jubilados y pensionados de ANSES que cobran en el BNA conservan un 5% acumulable en Carrefour de lunes a viernes, con un tope de $20.000 mensuales. En farmacias adheridas, la propuesta general publicada para agosto se concentra los lunes y ofrece hasta tres cuotas sin interés mediante MODO BNA+. Por eso, el 20% en farmacias online presentado como una opción para este martes no aparece respaldado en el listado oficial vigente y conviene no considerarlo como ahorro disponible hoy. Las condiciones actualizadas están publicadas en las fichas de Carrefour y farmacias .

También hubo una modificación en gastronomía. Ruta Gourmet ya no figura con el 25% y cinco compras mensuales informados anteriormente: la promoción vigente establece un 20% en un pago, hasta $10.000 por compra y un máximo de tres transacciones por tarjeta al mes, hasta el 31 de agosto. Como alternativa, Sabores de Autor mantiene un 25%, con un tope de $50.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales en establecimientos adheridos, hasta el 30 de septiembre. Ambas propuestas y sus comercios participantes pueden revisarse en Ruta Gourmet y Sabores de Autor.

Cuotas para viajes, neumáticos e indumentaria

La financiación completa el esquema de agosto. Despegar ofrece tres, seis o nueve cuotas sin interés hasta el 30 de septiembre, mientras que Pirelli permite elegir entre tres, seis o doce pagos y Bridgestone mantiene doce. En indumentaria, distintas marcas habilitaron tres o seis cuotas de viernes a domingo, por lo que esa opción no corresponde específicamente a este martes.

Antes de cerrar una operación, la recomendación es abrir la ficha del beneficio, confirmar el comercio y revisar la vigencia: el medio de pago, el canal presencial u online y los topes pueden modificar el ahorro final. Las condiciones están disponibles en Despegar, Pirelli, Bridgestone y el listado de indumentaria.