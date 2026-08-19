Banco Nación: cómo comprar motos con financiamiento 100% digital en hasta 72 cuotas

En línea con su compromiso de modernización, el Banco Nación mantiene una oferta de productos en “Tienda BNA+”, incorporando la adquisición de motos en forma 100% online, a través de préstamos personales o tarjetas de crédito, sin necesidad de ir al banco.

Cualquier persona -cliente o no- puede optar por la financiación mediante préstamo personal o tarjeta de crédito, dirigiéndose a la concesionaria una vez efectuada la operación para culminar el patentamiento y llevarse el vehículo.

En cuanto al préstamo personal para compras en “Tienda BNA+”, se ofrece financiación inmediata y digital , con un monto de hasta $40.000.000, a un plazo de hasta 72 meses. La tasa nominal anual (TNA) fija es del 38%.

Desde el 1 de junio, también se podrá financiar motos en “Tienda BNA+” en 24 cuotas fijas con tarjetas de crédito de la entidad con una TNA de 30%.

Aquellos clientes que no cuenten con tarjetas de crédito del Banco, pueden gestionarlas en forma inmediata y 100% digital en www.bna.com.ar a fin de aprovechar los beneficios con que cuentan nuestros productos.

Con esta propuesta, la entidad refuerza su liderazgo en soluciones financieras digitales, poniendo al cliente en el centro de su estrategia para ofrecerle una experiencia integral, eficiente y moderna.