Caso Sergio Denis: la Justicia rechazó la indemnización pedida por la familia y revelaron el motivo de la decisión

Sergio Denis falleció el 15 de mayo del 2020 a los 71 años tras un terrible accidente que tuvo durante un show en Tucumán.

Sergio Denis falleció el 15 de mayo del año 2020 a los 71 años luego de estar un año en coma por un fuerte y lamentable accidente que ocurrió en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. El artista cayó en la fosa del lugar mientras se encontraba en pleno show.

Como consecuencia del accidente, el artista sufrió heridas de extrema gravedad: traumatismo de cráneo, múltiples fracturas y lesiones torácicas. Primero fue asistido en el Hospital Padilla y más tarde trasladado a Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de indemnización de la familia de Sergio Denis Sergio Denis repasará su repertorio en General San Martín. Foto: MDZ En las últimas horas se conoció el fallo de la Justicia donde el tribunal competente rechazó la solicitud de la familia de Sergio Denis por una indemnización tras el accidente que sufrió el músico en el teatro de la mencionada provincia y argumentaron que "la culpa" de la trágica caída del escenario fue del músico.