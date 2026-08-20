Araceli González reveló que un ex novio le propuso un trabajo en conjunto ¿de quién se trata?

La actriz confirmó en televisión que un productor la contactó para encabezar un nuevo magazine matutino en la señal de la cual fue figura.

Araceli González sorprendió al confirmar su posible regreso a la pantalla chica. Durante una entrevista en LAM, la actriz reveló que recibió un llamado personal de Adrián Suar para sumarse a la grilla de El Trece.

La irresistible propuesta de trabajo que le llegó a Araceli González La propuesta concreta apunta a encabezar un magazine durante las mañanas del canal. Al ser consultada sobre quién encabezó la negociación, la modelo fue categórica: “No, Adrián, Adrián. Directo”.

Aunque la artista se encuentra enfocada en el desarrollo de sus proyectos empresariales, admitió su interés por el formato. “Las ideas te las tiran así, como abiertas. Dije 'hablemos más adelante, pero me interesa'”, explicó sobre las conversaciones.

El eventual retorno tiene una carga emotiva especial para la figura, quien desarrolló gran parte de su trayectoria en dicha emisora. “Cuando me hablan de Canal 13 es como parte de mi vida, yo crecí ahí, fui elegida para estar ahí”, expresó con nostalgia.

Tras años de distancia mediática, la artista aseguró que mantiene una relación familiar con el productor. Archivo MDZ Respecto al vínculo con el productor tras años de distanciamiento, la actriz remarcó el buen presente que atraviesan como expareja. “Ahora somos familia”, aseguró. Y agregó: “Más allá de que uno se separó hace bastante, sentimos que ese código que había en ese momento existe. No se murió”.