El insólito abrigo de Araceli González que desató memes y burlas en las redes: mirá lo que se puso

La actriz Araceli González asistió al estreno de "Sottovoce" con un abrigo que se volvió viral en X por todos los motivos equivocados.

Para el estreno de la nueva obra de Adrián Suar en la calle Corrientes, "Sottovoce", Araceli González asistió junto a sus dos hijos, Florencia Torrente y Toto Kirzner. Sin embargo, más allá de las tensiones pasadas y las posibles reconciliaciones, lo que realmente dio que hablar en las redes sociales fue el look que la actriz eligió para la ocasión.

Araceli apareció con un llamativo abrigo largo color beige adornado con apliques de piel al tono en los puños y las solapas, una prenda que algunos compararon con una bata de baño de lujo y otros directamente con una reliquia de la abuela, acompañado de un pantalón de cuero marrón y unas botas de gamuza en tono suela.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y los comentarios negativos llovieron desde todos los ángulos. Algunos defensores de la actriz, sin embargo, salieron al cruce señalando que el abrigo era de una firma de lujo y que el frío de Buenos Aires merecía prendas abrigadas, aunque quizás no tan polémicas, mientras que otros recordaron que Araceli siempre tuvo un estilo personal arriesgado.

Más allá de las críticas, la actriz logró que todos hablaran de ella y que su presencia en el estreno opacara un poco al propio Adrián Suar y a la obra que venía a promocionar.