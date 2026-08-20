Preocupación en Telefe tras la inesperada caída de rating de Gran Hermano: el polémico número que consiguió

La casa más famosa del mundo sufrió un duro golpe este miércoles, pese a la emisión especial que se realizó.

Una emisión que tenía varios condimentos para llamar la atención terminó dejando un dato preocupante para Gran Hermano: Generación Dorada. Este miércoles, el reality realizó una boda multitudinaria con varias parejas y reunió en la casa tanto a participantes actuales como a exparticipantes que regresaron especialmente para la celebración.

Pese a todos los atractivos que tuvo la emisión, el reality no consiguió sostener el nivel de audiencia que venía registrando y volvió a quedar por debajo de una barrera importante.

Así fue el momento en el que Lola y Manu se casaron en Gran Hermano: Generación Dorada Según informó la cuenta de X Real Time, Gran Hermano promedió 9.9 puntos de rating este miércoles. "Con el protagonismo de Andrea del Boca en los casamientos de Gran Hermano el reality NO LLEGÓ A LAS DOS CIFRAS: promedió 9.9 puntos. Es la marca más baja en lo que va del mes de agosto y bajó 2.0 puntos con respecto al promedio que lleva el reality en lo que va del año".

Este miércoles, el reality alcanzó solo los 9.9 puntos de rating. Captura de pantalla X @RealTimeRating. De todas maneras, los 9,9 puntos le alcanzaron para convertirse en el programa más visto del día en la televisión.