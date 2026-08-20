El juicio contra Marcelo Corazza llega a su fin y podría terminar absuelto

Después de casi un año de audiencias a puertas cerradas, el debate que involucra al primer ganador de Gran Hermano , Marcelo Corazza , por presunta corrupción, trata y abuso de menores, llega a su final. Con la exposición de la defensa de Leandro Aguiar, el Tribunal Oral Federal Nº 3 finalizó los alegatos y dio por cerrado el proceso oral y fijó para el próximo miércoles 26 de agosto la audiencia para que todos los acusados tengan la oportunidad de brindar sus últimas palabras.

En dicha audiencia, tanto Marcelo Corazza como los otros 4 acusados podrán dirigirse a los jueces Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Peloni para manifestarles sus apreciaciones del juicio sin que ello implique ampliación de declaración alguna de los hechos.

La expectativa se centra en la posible absolución de Marcelo Corazza luego que, tal y como adelantó MDZ en exclusiva, el fiscal Patricio García Elorrio reclamara al TOF3 su absolución total . Durante su alegato, el acusador público consideró que determinados hechos que se le atribuían al ex Gran Hermano estaban prescriptos y que tampoco existían elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita, por lo que, a su criterio, no correspondía condenarlo por los hechos que habían llegado a juicio .

Sin embargo, García Elorrio solicitó 22 años de prisión para Rolando Angelotti, señalado como el principal responsable de la estructura criminal; 11 años para Leandro Aguiar y 10 años para Ignacio Mermet y Fernando Charpenet, a quienes también reclamó que fueran absueltos respecto de los hechos más antiguos y por asociación ilícita, pero que se establezca una reparación económica para todas las víctimas. Todos ellos llegaron y afrontaron el debate detenidos, pese a los intentos ante Casación Federal de lograr el cese de las prisiones preventivas.

La investigación inició el 24 de octubre de 2022, a partir de la denuncia de una de las víctimas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En marzo de 2024, el fiscal federal Carlos Rívolo y la cotitular de la Protex, Alejandra Mángano, pidieron la elevación a juicio de la causa, al sostener que existían elementos para afirmar que funcionaba una organización dedicada a captar jóvenes varones, muchos de ellos menores y en situación de vulnerabilidad, para abusarlos y explotarlos sexualmente.

El expediente pasó de la Justicia ordinaria al fuero federal después de que la investigación incorporara la hipótesis de trata de personas. El caso quedó entonces bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien terminó elevándolo a instancia de debate. La acusación sostuvo que la organización habría funcionado, al menos, entre 1999 y marzo de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, y que habría tenido una estructura con distintos niveles de participación.

Para los fiscales, Angelotti era el presunto líder que captaba a los jóvenes, se ganaba su confianza y aprovechaba situaciones de vulnerabilidad para someterlos a abusos y posteriormente facilitar encuentros sexuales con otros adultos, mientras que Marcelo Corazza, Mermet y Charpenet fueron considerados miembros de la organización.

Leandro Aguiar, por su parte, fue señalado como uno de los integrantes que se incorporó a la estructura en 2018 y que habría participado en la captación de jóvenes y en encuentros con las víctimas. La acusación de instrucción le atribuyó, además, delitos de trata agravada, abuso sexual continuado, corrupción de menores y coacciones.

Marcelo Corazza afrontó el debate en libertad. Si bien fue detenido por primera vez el 20 de marzo de 2023, fue excarcelado a los pocos días. Sin embargo, la cámara federal modificó su situación procesal y lo consideró coautor de la asociación ilícita. Finalmente, se le concedió el beneficio de la excarcelación antes del comienzo del juicio.

Durante el juicio a puertas cerradas, por tratarse de menores de edad al momento de los hechos, se escucharon testimonios de víctimas y se incorporó prueba relacionada con lo sucedido hace más de dos décadas.

La postura de García Elorrio no fue compartida por la representación de las víctimas. La Defensoría Pública de Víctimas sostuvo que los hechos no estaban prescriptos y reclamó penas de prisión para todos los acusados. Después de los alegatos acusatorios, vino el turno de las defensas; la primera en exponer fue la de Angelotti. Sus abogados buscaron cuestionar la caracterización de su defendido como jefe de la organización y rechazar la existencia de una estructura criminal.

Tras la feria judicial de invierno, se reanudaron los alegatos con las presentaciones de las defensas de Mermet, Charpenet, Corazza y, finalmente, la de Aguiar. Ahora, el próximo paso será escuchar a los acusados en el marco de las últimas palabras a realizarse a media mañana del próximo miércoles 26 de agosto. A partir de allí, el TOF 3 llamará a un cuarto intermedio para deliberar y probablemente en horas de la tarde de a conocer su veredicto.