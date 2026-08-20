Gigantesco juicio a Meta y Mark Zuckerberg: fuerte testimonio en contra

Meta era consciente del daño que sus productos hacían a los niños, pero optó por no modificar sus productos, según ha contado un antiguo empleado de la firma tecnológica, que trabajó en el área de Seguridad y llegó a comunicarse en al menos cien ocasiones con el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg , alertando sobre este asunto.

Arturo Béjar, antiguo ingeniero de Seguridad en Meta, ha testificado los días martes y miércoles con motivo del juicio que afronta la compañía tecnológica En Estados Unidos contra una coalición de estados que la acusan de haber manipulado deliberadamente Facebook e Instagram para que los niños se engancharan a sus redes sociales.

Se cuestiona el diseño de las redes sociales, con mecánicas como el 'scroll' infinito, y herramientas como la recomendación de contenido, que ha llegado a impulsar publicaciones de depredadores sexuales e imágenes con violencia gráfica, entre otros elementos.

Béjar trabajó seis años con las herramientas de seguridad de Meta y, aunque dejó la empresa en 2015, regresó en 2019 como asesor externo hasta su marcha definitiva en 2021. En ese tiempo, sobre todo en su primera etapa, ha reconocido que no era realmente consciente del riesgo que suponían las redes sociales para los menores.

La comprensión de la amenaza llegó cuando su hija adolescente abrió una cuenta en Instagram para compartir su pasión por los coches y acabó siendo víctima de acoso, como recogen en Bloomberg.

Béjar ha asegurado que los ejecutivos de la compañía eran plenamente conscientes de los problemas que Facebook e Instagram generaban en los menores, y que incluso él informó directamente a Zuckerberg sobre estas cuestiones, llegando a contactar con él al menos en cien ocasiones.

Meta Platform y Mark Zuckerberg, en jaque por el gran juicio que afrontan. Foto Dpa

Mark Zuckerberg queda mal parado

The Guardian recoge la declaración sobre un 'email' que Béjar envió al director ejecutivo de Meta en 2021 en el que advertía sobre los constantes informes de contenido dañino y el perjuicio que suponía para el bienestar de los adolescentes en las dos redes sociales, con la que el ingeniero echa por tierra la afirmación pública de Zuckerberg de que la empresa no prioriza las ganancias sobre la seguridad.

Al ser preguntado por si Zuckerberg llegó a responder alguna de sus advertencias, el ingeniero ha asegurado que no.

Béjar también fue preguntado por la actividad de su hija en redes sociales, sobre todo por permitirle abrir una cuenta conociendo los riesgos de primera mano. "Mi labor como padre era apoyarla para afrontar esa situación", declaró, asegurando que "es un tema que tratamos con frecuencia; ella comprende la naturaleza del daño y lo que la empresa podría mejorar al respecto". Dpa