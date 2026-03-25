Escándalo en Meta: la acusan de exponer a menores a depredadores sexuales
Un jurado de Nuevo México determinó que la empresa de Mark Zuckerberg priorizó sus ganancias sobre la seguridad infantil.
En lo que se considera un hito judicial para la era de las Big Tech, la empresa Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— fue declarada responsable de prácticas comerciales desleales que perjudicaron la salud mental de menores y ocultaron información crítica sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.
El veredicto, tras un proceso de siete semanas en Nuevo México, respalda la acusación de que la compañía infringió la Ley de Prácticas Desleales al omitir los riesgos de seguridad para los usuarios más jóvenes en favor de sus beneficios económicos.
Multa millonaria y reacción de los mercados
El jurado concluyó que existieron miles de infracciones individuales. Cada una de ellas recibió la multa máxima permitida por la ley estatal: USD 5.000.
Penalización total: USD 375 millones.
Alcance: Aunque la cifra es menor a la pretendida inicialmente por los fiscales, representa un golpe reputacional significativo.
Impacto financiero: Curiosamente, las acciones de Meta subieron un 5% tras el fallo. Los inversores parecen haber asimilado la multa como un costo manejable para una empresa valuada en 1,5 billones de dólares.
Linda Payton, integrante del jurado, explicó que el grupo llegó a un acuerdo sobre el número estimado de adolescentes afectados para imponer la sanción máxima por cada caso identificado.
Segunda fase del juicio: ¿Cambiará Meta sus algoritmos?
A pesar de la sanción económica, el fallo actual no obliga a la empresa a modificar el funcionamiento técnico de sus redes sociales de forma inmediata. Sin embargo, el proceso entra ahora en una etapa crucial programada para mayo:
Daño público: Un juez determinará si Meta creó una situación de "daño público" sistémico.
Financiamiento de programas: Se evaluará si la empresa debe costear programas de remediación para contrarrestar los efectos nocivos en la salud mental de los jóvenes.
Apelación: Meta ya manifestó su desacuerdo con la decisión y confirmó que apelará el fallo, manteniendo sus prácticas actuales por el momento.
Las herramientas de protección que defiende Meta
Consultada hace varias semanas por MDZ sobre las herramientas de cuidado y control para menores de edad, la compañía detalló una serie de medidas que ya se encuentran activas en sus plataformas, especialmente en Instagram.
Según explicaron, las Cuentas para Adolescentes incluyen protecciones específicas para evitar interacciones no deseadas con adultos:
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Restricción para que adultos inicien chats privados con adolescentes que no los siguen o con los que no tienen conexión previa, una opción que no puede desactivarse.
Uso de tecnología de detección para identificar cuentas de adultos con comportamientos potencialmente sospechosos y evitar que encuentren, sigan o interactúen con cuentas de adolescentes o perfiles que muestran principalmente a niños.
Bloqueo de interacciones entre cuentas sospechosas para impedir la formación de redes de contacto.
Avisos de seguridad para advertir a los adolescentes cuando interactúan con adultos que han mostrado conductas riesgosas, recordándoles la posibilidad de bloquear y reportar.
El caso de Nuevo México podría sentar un precedente para otras demandas similares en Estados Unidos y Europa, donde la regulación sobre el diseño adictivo y la seguridad infantil en redes sociales está bajo la lupa de los legisladores.