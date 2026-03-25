Escándalo en Meta: la acusan de exponer a menores a depredadores sexuales

Un jurado de Nuevo México determinó que la empresa de Mark Zuckerberg priorizó sus ganancias sobre la seguridad infantil.

Mark Zuckerberg habla por videoconferencia durante una audiencia antimonopolios del Congreso de EE.UU., Washington, EE.UU., el 29 de julio de 2020 Foto: RT

En lo que se considera un hito judicial para la era de las Big Tech, la empresa Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— fue declarada responsable de prácticas comerciales desleales que perjudicaron la salud mental de menores y ocultaron información crítica sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.

El veredicto, tras un proceso de siete semanas en Nuevo México, respalda la acusación de que la compañía infringió la Ley de Prácticas Desleales al omitir los riesgos de seguridad para los usuarios más jóvenes en favor de sus beneficios económicos.

Multa millonaria y reacción de los mercados El jurado concluyó que existieron miles de infracciones individuales. Cada una de ellas recibió la multa máxima permitida por la ley estatal: USD 5.000.

Penalización total: USD 375 millones.

Alcance: Aunque la cifra es menor a la pretendida inicialmente por los fiscales, representa un golpe reputacional significativo.

Impacto financiero: Curiosamente, las acciones de Meta subieron un 5% tras el fallo. Los inversores parecen haber asimilado la multa como un costo manejable para una empresa valuada en 1,5 billones de dólares. Linda Payton, integrante del jurado, explicó que el grupo llegó a un acuerdo sobre el número estimado de adolescentes afectados para imponer la sanción máxima por cada caso identificado.

Mark-Zuckerberg. Foto: Hipertextual Mark-Zuckerberg. Foto: Hipertextual Segunda fase del juicio: ¿Cambiará Meta sus algoritmos? A pesar de la sanción económica, el fallo actual no obliga a la empresa a modificar el funcionamiento técnico de sus redes sociales de forma inmediata. Sin embargo, el proceso entra ahora en una etapa crucial programada para mayo: