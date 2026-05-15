Instagram lanza Instants, una nueva función y app para compartir fotos casuales sin editar

La empresa Meta lanzó una nueva experiencia para capturar momentos espontáneos de la vida cotidiana en Instagram. Los usuarios ya pueden acceder a Instants directamente desde la bandeja de mensajes directos. Esta función busca simplificar el intercambio de fotos rápidas entre amigos cercanos y seguidores mutuos sin la presión de la edición profesional.

Instagram Instants La interfaz de Instants prioriza la captura inmediata de fotos cotidianas sin herramientas de edición posteriores. Instagram Cómo funciona el sistema de Instants en Instagram El acceso a esta novedad se encuentra en la esquina inferior derecha de la bandeja de mensajes directos (DMs) de Instagram. Al tocar el ícono de la cámara, las personas pueden capturar imágenes que se borran de forma automática una vez que el destinatario las visualiza. Una característica distintiva de esta herramienta es que el texto se escribe antes de tomar la fotografía, y el sistema no permite realizar ediciones posteriores ni aplicar filtros.

Instants Uso compartido efímero: el contenido se ubica en los mensajes directos y desaparece una vez que los amigos lo visualizan o al cumplirse 24 horas. Instagram El contenido se comparte con la lista de "Mejores amigos" o con seguidores a los que el usuario también sigue. Los archivos aparecen como fotos apiladas en los mensajes de los contactos y tienen una vigencia máxima de 24 horas si no se abren antes. Además, la plataforma agregó un botón de "deshacer" que aparece inmediatamente después del envío por si el usuario desea retirar la imagen antes de que llegue a destino.

Para quienes buscan una experiencia más ágil, la compañía prueba una aplicación independiente en algunos países para iOS y Android. Esta app otorga un acceso inmediato a la cámara y se sincroniza con la cuenta principal de la red social. De esta manera, lo que se comparte en la aplicación autónoma aparece de forma simultánea en la interfaz de mensajes de la plataforma principal.

Instants La función de Instagram cuenta con una app independiente para mayor velocidad y permite deshacer envíos accidentales antes de que sean vistos. Instagram Seguridad y control en las redes sociales de Meta La privacidad es un pilar central en este lanzamiento dentro de las redes sociales. La función incluye protecciones automáticas para las cuentas de menores de edad y se integra con los sistemas de supervisión parental que ya funcionan en la aplicación. Los padres reciben una notificación la primera vez que un adolescente descarga la versión independiente de la herramienta.