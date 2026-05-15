Instagram lanza Instants, una nueva función y app para compartir fotos casuales sin editar
Instagram anunció la llegada de Instants, una herramienta para enviar imágenes que desaparecen tras ser vistas. Incluye medidas de seguridad para adolescentes.
La empresa Meta lanzó una nueva experiencia para capturar momentos espontáneos de la vida cotidiana en Instagram. Los usuarios ya pueden acceder a Instants directamente desde la bandeja de mensajes directos. Esta función busca simplificar el intercambio de fotos rápidas entre amigos cercanos y seguidores mutuos sin la presión de la edición profesional.
Cómo funciona el sistema de Instants en Instagram
El acceso a esta novedad se encuentra en la esquina inferior derecha de la bandeja de mensajes directos (DMs) de Instagram. Al tocar el ícono de la cámara, las personas pueden capturar imágenes que se borran de forma automática una vez que el destinatario las visualiza. Una característica distintiva de esta herramienta es que el texto se escribe antes de tomar la fotografía, y el sistema no permite realizar ediciones posteriores ni aplicar filtros.
El contenido se comparte con la lista de "Mejores amigos" o con seguidores a los que el usuario también sigue. Los archivos aparecen como fotos apiladas en los mensajes de los contactos y tienen una vigencia máxima de 24 horas si no se abren antes. Además, la plataforma agregó un botón de "deshacer" que aparece inmediatamente después del envío por si el usuario desea retirar la imagen antes de que llegue a destino.
Para quienes buscan una experiencia más ágil, la compañía prueba una aplicación independiente en algunos países para iOS y Android. Esta app otorga un acceso inmediato a la cámara y se sincroniza con la cuenta principal de la red social. De esta manera, lo que se comparte en la aplicación autónoma aparece de forma simultánea en la interfaz de mensajes de la plataforma principal.
Seguridad y control en las redes sociales de Meta
La privacidad es un pilar central en este lanzamiento dentro de las redes sociales. La función incluye protecciones automáticas para las cuentas de menores de edad y se integra con los sistemas de supervisión parental que ya funcionan en la aplicación. Los padres reciben una notificación la primera vez que un adolescente descarga la versión independiente de la herramienta.
Un dato relevante es la prohibición técnica de realizar capturas o grabaciones de pantalla de los archivos recibidos. Esta medida busca proteger la integridad de las fotos casuales y evitar su difusión no consentida. Asimismo, el tiempo que los jóvenes pasan en esta función cuenta para el límite diario que establecen los adultos responsables en la configuración de la cuenta.
La empresa también aplicó el "modo sueño" por defecto para los adolescentes. Esto significa que las notificaciones se silencian y el acceso se restringe entre las 10:00 p.m. y las 07:00 a.m. Todas las normas comunitarias vigentes se mantienen para este nuevo espacio, y la tecnología de Meta trabaja para encontrar y eliminar contenidos que incumplan las reglas de convivencia digital.
Los usuarios pueden gestionar su actividad mediante un archivo privado donde se guardan sus envíos anteriores. Desde esa sección, es posible crear un resumen para publicar en las historias convencionales si así se desea. Con estas funciones, la marca intenta que el intercambio digital sea más fluido y menos estructurado que en el muro tradicional.