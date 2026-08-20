Descubren la estrella más rápida de la Vía Láctea: por qué es un hallazgo "sin precedentes"

Un equipo internacional de astrónomos descubrió la estrella más rápida conocida de la Vía Láctea y, al mismo tiempo, el objeto estelar que más se aproxima a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo situado en el centro de nuestra galaxia . Denominada S301, alcanza una velocidad de unos 25.000 kilómetros por segundo cuando pasa por el punto más cercano de su órbita.

La velocidad de S301 equivale a más del 8 % de la velocidad de la luz y es unas 100.000 veces superior a la de un avión comercial. Pero su rapidez no es el único aspecto que convirtió al hallazgo en un acontecimiento para la astronomía: la estrella llega a situarse a apenas 12 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol de Sagitario A*.

El descubrimiento fue realizado mediante el Interferómetro del Very Large Telescope (VLTI) del Observatorio Europeo Austral (ESO), instalado en el Observatorio Paranal, en Chile. Los resultados fueron publicados este miércoles en la revista Nature.

S301 describe una órbita extraordinariamente cerrada alrededor del agujero negro, que posee una masa equivalente a unos cuatro millones de soles. Completa cada vuelta en solo 8,7 años, una escala de tiempo excepcionalmente breve para un objeto que se mueve en las proximidades de un agujero negro supermasivo.

Felix Mang, estudiante de doctorado del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) y autor del estudio, destacó la particularidad de la trayectoria de S301. La estrella no solo se mueve a una velocidad récord, sino que también alcanza una distancia mínima respecto de Sagitario A* nunca observada antes en otra estrella . " Eso es algo sin precedentes ", recalcó Mang.

La estrella S301 viaja a más de 25.000 kilómetros por segundo y se acerca a Sagitario A* más que cualquier otra estrella observada hasta ahora.

El hallazgo es el resultado de décadas de seguimiento de las estrellas que orbitan el centro de la Vía Láctea. Reinhard Genzel, director del MPE y premio Nobel de Física 2020, explicó que ese trabajo sostenido permitió llegar hasta esta nueva observación.

"Décadas siguiendo cuidadosamente las estrellas que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A*, han llevado al revolucionario descubrimiento de esta prometedora estrella", explicó Genzel.

La estrella que podría revelar cómo gira el agujero negro

La enorme proximidad de S301 a Sagitario A* podría abrir una nueva posibilidad para estudiar una de las propiedades más difíciles de medir de un agujero negro: su rotación o espín. De acuerdo con la relatividad general de Albert Einstein, un agujero negro en rotación no solo afecta a los objetos cercanos mediante su gravedad, sino que también arrastra y retuerce el espacio-tiempo a su alrededor.

Ese efecto, conocido como arrastre de referencia o frame dragging, se vuelve especialmente importante cuanto más cerca se encuentra un objeto de un agujero negro que gira rápidamente. Por eso, la trayectoria de S301 podría contener información directa sobre el comportamiento de Sagitario A*.

Stefan Gillessen, investigador del MPE, señaló que el descubrimiento podría representar un avance decisivo: "por primera vez, seríamos capaces de medir de forma muy directa el espín de un agujero negro masivo, lo que sería una prueba clave de la teoría de Einstein".

La posibilidad resulta especialmente relevante porque los astrónomos consideran que Sagitario A* probablemente gira, aunque determinar con precisión su velocidad de rotación requiere observaciones extremadamente precisas. La nueva estrella podría convertirse en una herramienta única para conseguirlo.

Juan Osorno, astrónomo del Observatorio LIRA de París-PSL, remarcó la importancia de contar con un objeto que se acerque tanto al agujero negro. Sin S301, sostuvo, "tendríamos que medir el movimiento de otras estrellas durante varias décadas más para acercarnos a medir el espín del agujero negro".

Así, la estrella más veloz identificada hasta ahora en la Vía Láctea no solo establece un nuevo récord de velocidad. Su trayectoria alrededor de Sagitario A* podría convertirse también en una especie de laboratorio natural para poner a prueba las predicciones de Einstein en uno de los entornos más extremos del Universo.