La aeronave se accidentó en el norte de Kenia mientras trasladaba a seis pasajeros y un piloto. Entre los fallecidos se encuentra Michele Sensi-Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, quien viajaba junto a su esposa, Stephany.

Siete personas murieron este miércoles luego de que un helicóptero se estrellara en el norte de Kenia, según informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país. Entre las víctimas se encuentra Michele Sensi-Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y su esposa. La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que se inició una investigación para determinar las causas del accidente.

El accidente ocurrió pasadas las 9, cuando la aeronave volaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu. De acuerdo con la autoridad aeronáutica keniana, en el helicóptero viajaban seis pasajeros y el piloto. Se estrelló en una zona rocosa y empinada del monte Ololokwe, un destino turístico de Kenia, según informó la prensa local. El helicóptero pertenecía a la empresa local Lady Lori Helicopters y trasladaba a huéspedes de la compañía de viajes &Beyond.

Ante el accidente, Tropic Air Kenya, un operador local de safaris, informó que envió dos de sus helicópteros para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate y confirmó que no hubo sobrevivientes.

Los rescatistas no hallaron sobrevivientes. Los equipos de emergencia tuvieron dificultades para llegar hasta el lugar del impacto debido a las características del terreno. La Cruz Roja de Kenia informó que participaba en un operativo conjunto con otros organismos para alcanzar la zona y apoyar las labores de respuesta.

¿Quién era Michele Sensi-Contugi? Michele Sensi-Contugi era el jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y mantenía una relación cercana con el presidente Daniel Noboa, quien gobierna un país atravesado por una grave crisis de seguridad. El Gobierno de Ecuador confirmó el fallecimiento.