Los impactantes videos del aluvión en el norte de Chile: aludes, ríos de barro, evacuados y un muerto

El norte de Chile una situación de emergencia . El fuerte aluvión que azota la región de Antofagasta dejó al menos un muerto, cerca de 2.000 evacuados, 540 presos trasladados desde una cárcel y un estado de excepción por catástrofe declarado en la provincia de Tocopilla.

Los videos que circularon en redes sociales muestran vehículos, escombros y desechos siendo arrastrados por ríos de barro a gran velocidad en dirección al mar, imágenes que grafican la violencia de un fenómeno que tomó desprevenida a una zona que en condiciones normales recibe apenas cinco milímetros de lluvia al año y en pocas horas acumuló cerca de 30 milímetros.

El fallecido es un conductor de 54 años que viajaba en Antofagasta cuando una caída de rocas impactó en la calzada. Los otros cuatro ocupantes del vehículo resultaron lesionados. La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, fue la encargada de confirmar el fallecimiento y advirtió que las condiciones de riesgo no se habían debilitado: "Les pedimos a las personas no retornar hasta que las autoridades así lo indiquen".

Tocopilla bajo el barro después del aluvión en el norte de Chile.

Una de las consecuencias más llamativas fue el traslado de 540 internos desde el centro penitenciario de Tocopilla hasta Antofagasta, con la participación de Gendarmería y las policías. Las autoridades evacuaron además a unas 2.000 personas de cuatro sectores de Tocopilla, decretaron la suspensión de clases y dejaron sin suministro eléctrico a 18.000 clientes en las zonas afectadas.

El martes, el presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia de Tocopilla. "He decidido disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia", publicó el mandatario.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció que los niveles de lluvia registrados superaron cualquier capacidad de prevención: "Las condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso hacen imposible que no hayan afectaciones".

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El fenómeno meteorológico

El aluvión en Chile fue provocado por un fenómeno meteorológico denominado baja segregada, una gran masa de aire frío que se desprende de la corriente principal de viento. En el norte del país generó precipitaciones extraordinarias que activaron quebradas y produjeron derrumbes, desprendimientos y crecidas de ríos en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Coquimbo.

La sitiuación del norte se suma al balance de un temporal que comenzó el 14 de julio y ha afectado a diez de las 16 regiones del país, con un saldo total que ya supera los 15 muertos entre el norte y el sur de Chile.

Las impactantes imágenes de Chile

Hubo deslizamiento de tierras y miles perdieron sus hogares.

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Autos enterrados en el lodo. @elfranopazo