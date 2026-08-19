Prepaga: cuánto cuesta por mes en Argentina y cómo queda frente a Chile, Uruguay y Brasil

La cobertura de salud para el empleado y su grupo familiar aparece como el beneficio corporativo más valorado por los trabajadores , según coinciden consultoras especializadas en beneficios empresariales. Sin embargo, el costo de acceder a una cobertura privada tiene un peso diferente sobre los ingresos de acuerdo con el país.

En Argentina , una cobertura básica tiene un costo medio de alrededor de US$72 mensuales , tomando como referencia el plan más accesible para una persona de 30 años en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , calculado al tipo de cambio oficial. El dato adquiere otra dimensión al compararlo con los ingresos mínimos. Ese valor representa aproximadamente el 29% de un salario mínimo argentino de US$249 .

Un estudio realizado por MiObraSocial.com comparó y estableció los valores medios para los planes de entrada al sistema privado. Tal como mencionado en el párrafo anterior de esta nota, en Argentina el costo es de alrededor de US$72 mensuales. Por su parte, en Chile oscila entre US$82 y US$89, en Uruguay parte desde US$92 y Brasil entre US$48 y US$116.

La diferencia se vuelve más significativa cuando se compara el precio de cada cobertura con el salario mínimo: en Chile , una cobertura privada representa aproximadamente el 14% de un salario mínimo de US$589 . En Uruguay , equivale al 15% de un ingreso mínimo de US$631 . En Brasil , en tanto, el costo representa entre 15% y 37% de un salario mínimo de US$315 , dependiendo del valor del plan.

La especialista en salud Mariana Di Franco sostuvo que el problema en Argentina está relacionado principalmente con los ingresos: el deterioro del poder adquisitivo hace que el gasto en salud tenga un peso mayor que en países vecinos , incluso cuando los precios de las coberturas expresados en dólares son similares o superiores.

¿Cuántas personas tienen medicina prepaga en Argentina?

De acuerdo con los datos citados en el relevamiento, el 14,5% de la población argentina cuenta con un plan de medicina prepaga, según información de la Superintendencia de Servicios de Salud. El porcentaje ubica a Argentina en un rango similar al de otros países de la región:

Argentina: 14,5% de la población tiene medicina prepaga.

14,5% de la población tiene medicina prepaga. Chile: 12,9% está afiliada a una Isapre.

12,9% está afiliada a una Isapre. Uruguay: 15% accede a un seguro privado integral por fuera del sistema mutual.

15% accede a un seguro privado integral por fuera del sistema mutual. Brasil: 25% cuenta con un plan de salud privado.

En el caso de Chile, además, el relevamiento señala una caída sostenida del número de afiliados a las Isapres, que disminuyó un 24,6% desde 2020.

¿Por qué las personas dejan de pagar la prepaga?

Otro de los datos centrales del relevamiento surge de una encuesta entre personas que dieron de baja su medicina prepaga durante los últimos 12 meses. El 62% de quienes abandonaron su prepaga actualmente no tiene ningún tipo de cobertura médica, ni prepaga ni obra social.

Además, se trata mayoritariamente de personas que habían permanecido durante varios años dentro del sistema privado. El 53% había tenido su prepaga durante más de cinco años, mientras que otro 32% había permanecido afiliado entre uno y cinco años. En conjunto, el 85% eran usuarios de larga permanencia.

El principal motivo para abandonar la cobertura fue económico. Un 55% afirmó que sus ingresos no acompañaron el aumento de las cuotas, mientras que un 20% indicó que perdió su empleo. Así, tres de cada cuatro bajas estuvieron vinculadas directamente con motivos económicos o laborales.

¿Qué buscan quienes todavía tienen aportes para una cobertura de salud?

El relevamiento también detectó un cambio entre las personas que cuentan con aportes para financiar su cobertura médica: cada vez más buscan planes que puedan pagar exclusivamente con esa contribución, sin tener que sumar dinero de su bolsillo.

Entre los trabajadores en relación de dependencia, esa proporción pasó del 63,1% al 68,9%. Entre los monotributistas, el aumento fue todavía mayor: pasó del 72,2% al 81,9%.