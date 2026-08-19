Ya cruzaron todos los camiones que esperaban estacionados en Mendoza

Desde alta montaña confirmaron que se normalizó el tránsito de camiones hacia Chile, no quedando más vehículos estacionados en Mendoza. En total, cruzaron más de 2.250 vehículos.

Luego de la reapertura del paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor, este miércoles al mediodía se confirmó que el tránsito de camiones quedó normalizado alrededor de las 13hs, no habiendo más vehículos de carga estacionados en todo Mendoza.

Según informó el comisario Pablo Quiroga, de la Jefatura de la coordinación del corredor internacional, a las 13hs quedó normalizado el tránsito, habiendo cruzado 2.250 camiones a Chile en las últimas horas. De esta manera, la totalidad de los espacios de aparcamiento de camiones quedaron vacíos, sin vehículos a la espera de poder pasar a Chile.

A su vez, también informaron que se evalúa adelantar el tránsito exclusivo de camiones desde Chile hacia la Argentina para mañana. La medida se decidirá en el transcurso de la tarde de manera conjunta.