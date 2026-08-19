El paso a Chile continúa abierto con tránsito fluido de camiones

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa habilitado este miércoles para el transporte de cargas desde Argentina hacia Chile . Después de 34 días de cierre, el movimiento por la cordillera se mantiene y los camiones siguen avanzando hacia Los Libertadores.

La reapertura comenzó este martes a las 9.00 y, durante la primera jornada, cruzaron unos 1.420 camiones hacia Chile hasta las 21.00. El número forma parte del operativo que busca recuperar progresivamente el movimiento de cargas después de más de un mes de interrupción.

Para este miércoles, el esquema mantiene el mismo sentido de circulación: solo pueden cruzar camiones desde Argentina hacia Chile , entre las 9.00 y las 21.00. El Paso Pehuenche, en tanto, continúa cerrado.

Desde las autoridades provinciales informaron que 245 camiones ya quedaron tramitados en Punta de Vacas y esperan avanzar hacia Chile a partir de las 9.00 de este miércoles. De esta manera, el movimiento comienza mucho antes de la apertura del horario de cruce y permite aprovechar las primeras horas de la jornada.

El esquema utilizado desde la reapertura permite que los camiones vayan avanzando de manera progresiva. Tal como ocurrió durante el primer día, los vehículos que se encuentran en distintos puntos de Mendoza son derivados hacia la ruta 84 para luego incorporarse de manera ordenada a la ruta 7.

En la zona, Gendarmería regula el movimiento y libera los camiones para evitar una concentración excesiva sobre el corredor internacional. Así, los transportistas van avanzando en grupos hacia Uspallata y posteriormente continúan por la alta montaña rumbo al Cristo Redentor.

La estrategia también permite que los camiones que completan sus trámites durante la noche puedan quedar listos para salir temprano. En Uspallata, la capacidad habitual del Área de Control Integrado es de unos 580 camiones, pero el tránsito fluido en un solo sentido permitió ampliar la capacidad operativa hasta unas 1.000 unidades, distribuidas entre el ACI y el pulmón de la YPF.

Chile también mantiene un tránsito constante

El escaner del lado chileno trabajando. @louisdegrange

Del otro lado de la cordillera, el movimiento también comenzó a recuperar ritmo. El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Louis de Grange, sobrevoló el corredor junto al ministro Claudio Alvarado y señaló que durante la jornada el paso registró un promedio de 100 camiones por hora.

El dato refleja el ritmo que alcanzó el operativo durante el primer día de reapertura. La intención de las autoridades es mantener un flujo constante mientras las condiciones climáticas permitan sostener la circulación por la cordillera.

El esquema actual continuará hasta el jueves con camiones desde Argentina hacia Chile. Luego, durante el viernes 21 y sábado 22, el sentido se invertirá para permitir el ingreso de los transportistas que permanecen del lado chileno hacia Argentina.

Qué pasará con los vehículos particulares

Por ahora, el Cristo Redentor continúa reservado para el transporte de cargas. Los vehículos particulares y colectivos todavía deberán esperar una nueva autorización para poder cruzar hacia Chile.

El operativo previsto contempla que el viernes se habilite el turismo interno en alta montaña, aunque con restricciones. Los vehículos deberán estacionar en las playas habilitadas de los parques de nieve y, una vez que se complete el cupo, se restringirá el acceso de nuevos autos y transportes turísticos.

Si las condiciones climáticas se mantienen favorables, la planificación contempla que domingo y lunes pueda habilitarse el tránsito de vehículos particulares y colectivos hacia Chile. Por ahora, sin embargo, la prioridad continúa siendo ordenar la salida de los camiones acumulados y sostener el flujo internacional de cargas.