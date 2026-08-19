Estos son todos los ganadores de los premios de la FEM a jóvenes empresarios de Mendoza

Este martes se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Joven Empresario Mendocino 2026 , una iniciativa organizada por la Comisión Jóvenes de la Federación Económica de Mendoza (FEM) , junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , que busca reconocer y visibilizar el talento, la innovación y el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones. la ceremonia de entrega contó con la presencia de autoridades, empresarios y referentes de la economía local.

El premio distinguió un ganador –que competirá a nivel nacional en CAME- y otorgó una mención especial en ocho categorías entre más de 85 proyectos presentados . La convocatoria puso en valor el rol fundamental de las nuevas generaciones en el desarrollo económico regional. Durante el acto se destacó a los jóvenes que asumen riesgos, generan empleo genuino e innovan.

Desde 2012 y a lo largo de sus distintas ediciones, el Premio Joven se ha afianzado como un espacio estratégico de vinculación y proyección para proyectos con impacto directo en la sociedad. Santiago Laugero, presidente de la FEM , destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado al tiempo que agradeció la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez, el intendente de Malargüe, Celso Jaque, y la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza.

El jurado del Premio Joven Empresario Mendocino 2026 estuvo conformado por: Santiago Laugero, Rodolfo Giro, vicepresidente de la FEM, Marco Dipietro, presidente de la Comisión Joven de la FEM, Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, y Juan Pablo Miguel, de la Universidad Nacional de Cuyo. La evaluación implicó conocer diferentes historias empresariales y analizar proyectos, trayectorias, innovación, impacto y potencial de crecimiento. El presidente de la FEM subrayó el alto nivel de las propuestas presentadas.

Desde la Federación Económica agradecieron a los participantes el haber compartido sus historias con la FEM y los felicitaron por la creatividad, la diversidad y el valor agregado de los emprendimientos que concursaron. “También destaco la conciencia social de muchos proyectos que se han presentado”, agregó Laugero . En este marco, la FEM se sumó al Pacto ConCiencia, un acuerdo multisectorial que propone institucionalizar una mirada de largo plazo para la provincia.

Marcos Dipietro, presidente de la Comisión Jóvenes de la FEM, destacó que este año hubo récord de inscriptos “Celebramos ver que tantos jóvenes con ideas de impacto significativo en las áreas más diversas de nuestra economía”, subrayó Di Pietro. El referente de la juventud de la FEM sumó que a través de esto se muestra el espíritu emprendedor que domina en la provincia.

En línea, la vicegobernadora valoró que el emprender está en el ADN de Mendoza y agregó que dicho espíritu emprendedor no se ve en otras provincias. “Donde hay una necesidad hay una oportunidad y los jóvenes tienen mayores posibilidades de verlas y de accionar para transformar su realidad”, celebró Casado.

“Buscamos llegar al millón de personas”

Entre los jóvenes distinguidos, el jurado seleccionó a Gregorio Bajda, de Valca, como Joven Empresario Mendocino 2026. De esta manera, Bajda recibió el máximo reconocimiento de la edición y tendrá el honor de representar a Mendoza en la instancia nacional del Premio Joven Empresario Argentino de CAME Joven.

La vicegobernadora Hebe Casado, Gregorio Bajda, ganador del Premio Joven, y Santiago Laugero, presidente de FEM Prensa FEM

Valca acompaña una idea desde sus requerimientos iniciales hasta convertirla en un producto preparado para su fabricación en serie, con laboratorio propio de desarrollo y validación. “Transformamos el legado de mi abuela en una empresa que busca llegar al millón de personas, generar empleo y seguir haciendo el bien en nuestra provincia", dijo Bajda.

Su laboratorio también desarrolló MoTI, una solución de monitoreo y telemetría industrial que digitaliza plantas productivas y convierte sus datos en información para mejorar la rentabilidad. Actualmente trabaja para clientes de Argentina y Estados Unidos.

Generación tras generación, aquel conocimiento trascendió hasta convertirse hoy en un proyecto empresarial que combina historia, ciencia e innovación para desarrollar soluciones destinadas al cuidado y la regeneración de la piel.

Las menciones especiales

La FEM reafirmó su compromiso de acompañar a las pymes emergentes y potenciar historias de esfuerzo que transforman ideas en oportunidades concretas para toda la comunidad mendocina. A continuación, las ocho menciones principales fueron:

Mención de Honor al Impacto Social. Armando Parlanti de Ecocuyum . Esta empresa trabaja en la disposición final de neumáticos fuera de uso mediante un proceso mecánico que evita la contaminación y permite recuperar el caucho para fabricar nuevos productos.

. Esta empresa trabaja en la disposición final de neumáticos fuera de uso mediante un proceso mecánico que evita la contaminación y permite recuperar el caucho para fabricar nuevos productos. Mención de honor al oficio. Santiago Méndez de Lineal SA . LINEAL se dedica a la fabricación e instalación de carpintería de aluminio y vidrio para arquitectura.

. LINEAL se dedica a la fabricación e instalación de carpintería de aluminio y vidrio para arquitectura. Mención de Honor a la Iniciativa Emprendedora, Gregorio Bajda de Valca . Sus raíces tienen 80 años, cuando la abuela de Gregorio sufrió una importante quemadura y su bisabuela desarrolló una fórmula para contribuir a su recuperación.

. Sus raíces tienen 80 años, cuando la abuela de Gregorio sufrió una importante quemadura y su bisabuela desarrolló una fórmula para contribuir a su recuperación. Mención de honor al Desarrollo Tecnológico. Gabriel Caballero de Mateware. Mateware es un estudio mendocino de ingeniería electrónica que desarrolla productos tecnológicos a medida, integrando hardware, firmware y diseño industrial en un mismo proceso

Los ocho empresarios reconocidos en su categoría. Prensa FEM