Sífilis: Argentina registra un fuerte aumento de casos y advierten por la falta de prevención

La sífilis atraviesa un fuerte resurgimiento en América Latina y el Caribe, y Argentina no es la excepción . En 2025 se registraron 46.779 casos, un 75,6% más que en 2022 y la cifra más alta desde el inicio de la vigilancia epidemiológica nacional. Para el especialista Miguel Pedrola, el aumento expone fallas en prevención y educación.

“En Argentina falta educación, insumos y campañas de prevención ”, señaló Pedrola, director científico de AIDS Healthcare Foundation (AHF) para América Latina y el Caribe. Para el especialista, la baja promoción de la prevención de las infecciones de transmisión sexual es uno de los factores que contribuye al avance de la sífilis.

El especialista remarcó que el crecimiento de los casos no se explica por una mayor cantidad de testeos. “Es por más personas infectadas”, sostuvo, y agregó que buena parte de los diagnósticos se produce cuando los pacientes llegan a la consulta con síntomas.

La situación regional también genera preocupación. En 2024 se estimaron 4,2 millones de nuevos casos de sífilis en las Américas, de los cuales el 90% se concentró en América Latina y el Caribe. La región reúne, además, el 42% de los casos mundiales.

Para Pedrola, una de las principales dificultades es que muchas personas no conocen la enfermedad y no acceden a un diagnóstico temprano. La sífilis puede presentar lesiones que desaparecen sin tratamiento, pero eso no significa que la infección haya desaparecido.

En los hombres, explicó, las lesiones pueden ser más visibles, mientras que en las mujeres pueden presentarse internamente y resultar más difíciles de detectar. “No se cura, la infección sigue avanzando”, advirtió el especialista.

Existe un test rápido de sífilis, que se realiza con una gota de sangre y permite avanzar luego en la definición del tipo de infección. Pedrola planteó que las personas sexualmente activas deberían realizarse el test una vez al año y remarcó la importancia de acceder a él de manera gratuita.

La prevención, según el especialista, debería incluir:

Mayor educación sobre infecciones de transmisión sexual .

Más disponibilidad de preservativos gratuitos.

Acceso al testeo fuera de los espacios exclusivamente vinculados con la salud sexual.

Diagnóstico y tratamiento tempranos.

Mayor alcance de las campañas de prevención.

Sífilis congénita: el impacto durante el embarazo

Uno de los aspectos que más preocupa a AHF es el aumento de la sífilis congénita, es decir, la transmisión de la infección de la persona gestante al bebé. En las Américas se estimaron 68.000 bebés nacidos con sífilis en 2022 y la tasa regional llegó a 4,98 casos cada 1.000 nacidos vivos, casi diez veces por encima de la meta de eliminación establecida en 0,5.

Pedrola fue contundente al referirse a los controles durante el embarazo: “Si una embarazada llega al parto con sífilis, falló el control durante todo el embarazo”. Según explicó, el testeo debería formar parte de los controles de rutina, al igual que ocurre con el VIH.

El especialista también señaló que la falta de detección y tratamiento durante el embarazo puede derivar en consecuencias graves. El material de AHF advierte sobre abortos, muertes fetales, muertes neonatales y partos prematuros, entre otras complicaciones.

Sífilis: el peso del estigma y la falta de información

Además de las dificultades vinculadas al acceso a la prevención y el diagnóstico, Pedrola señaló el peso del estigma asociado a las infecciones de transmisión sexual.

“El miedo a la discriminación” tiene un papel importante, explicó, y señaló que todavía existe una mirada de la enfermedad asociada a la idea de que se trata de “algo sucio”. Para el especialista, esto se vincula con una problemática más amplia: el sexo continúa siendo un tabú.

El riesgo, advirtió, alcanza a cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin preservativo. Si bien el aumento se observa especialmente entre los jóvenes, Pedrola remarcó que el riesgo existe en todas las edades.

Qué se necesita para frenar el avance de la sífilis

Frente al aumento de casos, Pedrola considera que la respuesta debe combinar medidas inmediatas con políticas sostenidas de prevención. A largo plazo, ubicó a la educación como una herramienta central. A corto plazo, planteó la necesidad de aumentar la disponibilidad de preservativos gratuitos y que puedan encontrarse en los lugares donde las personas los necesitan, más allá de los hospitales. “Tenerlo a mano” es, para el especialista, una condición clave para facilitar la prevención.

En cuanto al sistema sanitario, Pedrola consideró que Argentina está preparada desde el punto de vista médico para responder a la infección, ya que se trata de una enfermedad conocida y existe tratamiento con antibióticos. El desafío, sostuvo, está principalmente en la prevención y en llegar cuanto antes a las personas infectadas y a sus parejas.

Por eso, AHF plantea integrar el testeo de sífilis a la atención primaria y no limitarlo a los espacios especializados en salud sexual. La propuesta es que una persona que concurra a un centro de atención primaria pueda realizarse el test y recibir el diagnóstico en ese mismo ámbito.

El acceso al tratamiento tampoco aparece como el principal obstáculo en Argentina. Según Pedrola, la penicilina está disponible tanto en el sistema público como en el privado y se trata de un antibiótico económico. Sin embargo, el especialista advierte que el escenario puede empeorar si no se toman medidas. “No sé si el sistema de salud la subestima, pero no hace nada. Lamentablemente, vamos a empeorar si no se hace algo”, sostuvo. Para Pedrola, la clave está en actuar antes de que la infección continúe avanzando: “Es fundamental trabajar en prevención”.