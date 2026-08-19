Primero ciclogénesis, luego heladas: brusco cambio de tiempo en Argentina

Una masa de aire polar provocará un fuerte descenso térmico desde el viernes, con heladas generalizadas en la zona núcleo.

Tras el retiro del sistema que provocará lluvias en el Litoral, una masa de aire polar avanzará sobre gran parte del país y modificará de manera marcada el escenario térmico. El ingreso del aire frío será evidente desde el viernes y se intensificará durante el sábado y el domingo.

Según el modelo Ecmwf, las temperaturas podrían ubicarse entre 7 y 10 grados Celsius por debajo de los valores normales en el centro del país y alcanzar hasta 12 °C menos en algunos sectores del norte argentino. El descenso térmico será especialmente significativo durante el fin de semana.

Las temperaturas podrían ubicarse entre 7 y 10 grados Celsius por debajo de los valores normales en el centro del país. Archivo. El frío polar llegará durante el fin de semana El fenómeno favorecerá la aparición de heladas generalizadas y tardías en buena parte de la zona núcleo. Córdoba, Santa Fe y el norte bonaerense serán algunos de los sectores más expuestos, con especial atención puesta en las madrugadas del sábado y domingo por el impacto potencial sobre los cultivos.