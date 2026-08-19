El inesperado efecto de "La Odisea": crece con fuerza la demanda de clases de griego tras el estreno

El estreno de “ La Odisea ”, dirigida por Christopher Nolan , produjo un efecto que excedió las salas de cine: aumentaron las búsquedas vinculadas con aprender griego y creció el interés por la obra de Homero. En Argentina, la consulta registró un salto del 5.000%, según datos difundidos por Preply.

La película, protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson, superó el millón de espectadores en los cines argentinos y se ubicó entre las siete películas más vistas del país en lo que va de 2026. Pero, además de la repercusión cinematográfica, el estreno parece haber generado nuevas búsquedas vinculadas con la cultura y la lengua griega, sobre todo en la Argentina.

En el Reino Unido, Preply registró unas 6.000 búsquedas mensuales de “aprender griego”, un incremento del 550% respecto del mes anterior. En Estados Unidos, la misma consulta alcanzó unas 9.000 búsquedas mensuales y aumentó un 190% frente al mismo período del año anterior.

El interés no se limitó al idioma. La demanda por La Odisea, la obra atribuida a Homero, también creció. En el Reino Unido, las ventas de ejemplares en papel aumentaron un 1.400% en cuatro semanas respecto del mismo período de julio de 2025, mientras que en Estados Unidos subieron un 76%, según datos citados por The Guardian.

La Biblioteca Pública de Nueva York también registró un incremento del 338% en la demanda de La Odisea, considerando ejemplares impresos, digitales y audiolibros, entre el 2 y el 30 de julio.

Griego antiguo o moderno: dos caminos a partir de la película

El fenómeno plantea una particularidad debido a que el poema de Homero fue compuesto en griego antiguo, mientras que el idioma que se habla actualmente en Grecia es el griego moderno. Por eso, el aumento de interés puede derivar en objetivos de aprendizaje diferentes.

Desde Preply señalaron que quienes se acercan al griego antiguo pueden hacerlo para profundizar en el texto original de Homero y en el mundo clásico. En cambio, quienes optan por el griego moderno pueden orientarse hacia la cultura contemporánea y la comunicación con hablantes actuales.

Así, el efecto posterior de “La Odisea” no quedó solamente en las cifras de espectadores. El estreno también apareció asociado a un incremento de búsquedas para aprender griego, a una mayor demanda de la obra de Homero y a un renovado interés por la lengua y la cultura vinculadas con el poema épico.