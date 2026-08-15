De "Cumbres borrascosas" a "La Odisea": 12 de las mejores películas de 2026, según los críticos de la BBC

Ya sea por su éxito de taquiila, su deslumbrante producción o el mensaje que trasnmiten, son muchas las películas que destacan de cara a la temporada de festivales y premios que arranca en unas semanas.

Los críticos de cine de la BBC Caryn James y Nicholas Barber seleccionan sus filmes favoritos de lo que va de año, desde la audaz reinvención de la novela de Emily Brontë hasta la épica superproducción de Christopher Nolan.

"La invitación" (The Invite) es una rareza: una comedia estadounidense dirigida a un público adulto.

Basada en una película española, reúne a solo cuatro personajes en un apartamento durante una única velada.

Seth Rogen y Olivia Wilde (directora de la película) interpretan a un matrimonio infeliz; Penélope Cruz y Edward Norton son los vecinos enamorados que aparecen para cenar.

El contraste entre los anfitriones, que no dejan de discutir, y sus relajados invitados da lugar a una farsa incómoda y desternillante.

Sin embargo, el guion de Will McCormack y Rashida Jones también resulta profundamente conmovedor cuando deja al descubierto las heridas y los resentimientos de los personajes.

Los cuatro actores están magníficos (Cruz nunca ha sido tan magnética), y Wilde demuestra ser una auténtica maestra del tono y el ritmo narrativo.

Si los votantes de los Oscar logran superar su tradicional reticencia hacia las comedias, La invitación debería figurar entre las candidatas. (NB)

2. "La Odisea" (The Odyssey)

Universal Pictures El actor Matt Damon interpreta a Odiseo en la adaptación del poema épico de Homero.

La larga espera, alimentada por un torrente de expectativas, valió la pena.

Esta cautivadora y épica adaptación del poema milenario de Homero es puro Christopher Nolan: su estilo característico está presente en todas partes, desde el héroe moralmente ambiguo hasta la narrativa no lineal y la singular manera en que construye una deslumbrante aventura de acción sobre un guion mucho más reflexivo que el de la mayoría de las superproducciones de Hollywood.

En el papel de Odiseo, Matt Damon ofrece una de sus interpretaciones más inteligentes, con una naturalidad y una forma de hablar contemporánea que hacen al rey cercano y simpático.

Las demás grandes estrellas del reparto, entre ellas Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland y Zendaya, encajan con elegancia en la historia.

Mientras Odiseo emprende su regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya, Nolan utiliza cámaras IMAX para que cada episodio resulte inmersivo e íntimo, ya se trate de escenas tan vastas y turbulentas como la batalla de Troya o de espacios tan reducidos como la mesa donde la hechicera Circe transforma a los soldados de Odiseo en cerdos.

Aunque la película está repleta de magia, tanto visual como temática, también deja al espectador una idea de gran relevancia actual: el deber cívico, el ejercicio del gobierno y las decisiones morales están profundamente entrelazados.

Se trata de una cuestión tan antigua como Homero y que, como sugiere esta fascinante y compleja película, merece ser recordada hoy. (CJ)

3. Nirvanna the Band the Show the Movie

Elevation Pictures

¿Qué pasaría si alguien rehiciera "Volver al futuro" (Back to the Future), pero sus protagonistas fueran Bill y Ted, de "Las alucinantes aventuras de Bill y Ted" (Bill & Ted's Excellent Adventure), y la película tuviera el espíritu guerrillero de "Borat", de Sacha Baron Cohen?

Puede que no sea una pregunta que mucha gente se haya planteado, pero la respuesta es Nirvanna the Band the Show the Movie, una comedia absurdamente ingeniosa y orgullosamente canadiense escrita y protagonizada por Matt Johnson (que también la dirige) y Jay McCarrol (autor de la música).

Ambos han tomado imágenes filmadas en 2008 y las han combinado con nuevo material rodado en las calles de Toronto y sobre ellas, para crear una trepidante aventura sobre dos bufonescos aspirantes a superestrellas que accidentalmente viajan en el tiempo.

Es una de las películas más disparatadas del año, pero también una sincera carta de amor a su ciudad natal y un emotivo homenaje a la amistad duradera. (NB)

4. "Las ovejas detectives" (The Sheep Detectives)

Amazon MGM

Esta encantadora combinación de acción real y animación generada por computadora cuenta una historia apropiada y atractiva para los niños, además de poseer un ingenio y una inteligencia que la hacen igual de cautivadora para los adultos.

Hugh Jackman abandona la película en sus primeros compases como George, un amable pastor que cada noche les lee novelas de misterio a sus ovejas.

Cuando es asesinado, el rebaño, empapado de todas esas historias detectivescas, se propone seguir las pistas y encontrar al responsable de la muerte de su querido George.

El reparto humano está impecable y se entrega por completo, especialmente Nicholas Braun como el torpe policía del pueblo y Emma Thompson como una poderosa abogada de ciudad.

Pero son las ovejas las que se adueñan de la película, gracias a sus personalidades diferenciadas y, a menudo, infantiles.

Julia Louis-Dreyfus ofrece una interpretación conmovedora y llena de ternura como la voz de Lily, la oveja favorita de George y la más inteligente del rebaño.

También destacan Chris O'Dowd como el leal mejor amigo de Lily, Bryan Cranston como un veterano marcado por las batallas y Brett Goldstein en el papel de unos carneros gemelos.

Divertida y entrañable, esta vuelta de tuerca a las novelas policíacas de tono acogedor es una de las sorpresas más dulces y agradables del año. (CJ)

5. "Exterminio: El templo de huesos" (28 Years Later: The Bone Temple)

Sony Pictures

En 2002, el director Danny Boyle y el guionista Alex Garland contribuyeron a revitalizar el subgénero del apocalipsis zombi con "Exterminio" (28 Days Later).

En 2025 volvieron a lograrlo con "Exterminio: La evolución"( 28 Years Later).

Sorprendentemente, esta secuela de aquella película es aún mejor.

Escrita por Garland y dirigida por Nia DaCosta, este filme ofrece toda la sangre y el terror que uno espera de una película de zombis, pero también es maravillosamente excéntrica.

La cinta construye una elaborada mitología de terror folclórico propia; presenta la inusual pareja formada por un amable científico loco (Ralph Fiennes) y un enorme caníbal (Chi Lewis-Parry); y es inequívocamente británica en sus referencias, desde el ingenioso uso de canciones de Duran Duran y Iron Maiden hasta su inolvidable villano (Jack O'Connell), un líder sectario inspirado en el tristemente célebre presentador y delincuente sexual Jimmy Savile.

Una excéntrica obra maestra. (NB)

6. "La sombra de mi padre" (My Father's Shadow)

MUBI Ṣọpẹ́ Dìrísù ofrece una interpretación sobria, sólida y profundamente conmovedora como el padre.

Ambientada en Nigeria en 1993, la película de Akinola Davies sobre un padre y sus dos hijos pequeños es elocuente, cálida y ferozmente honesta mientras transita con elegancia de lo personal a lo político.

Ṣọpẹ́ Dìrísù ofrece una interpretación sobria, sólida y profundamente conmovedora como el padre, que pasa gran parte de su tiempo lejos de casa trabajando para mantener a su familia.

Con una intimidad impecablemente construida, la historia lo sigue durante un único día en el que lleva a sus hijos a Lagos, donde visitan su lugar de trabajo mientras él intenta cobrar un dinero que le deben.

A medida que transcurre la jornada, se va revelando el turbulento telón de fondo de unas elecciones presidenciales cuyos resultados son anulados por una dictadura militar.

El director y su hermano, Wale Davies, escribieron la película inspirándose libremente en recuerdos de su infancia, pero sus logros van mucho más allá de lo autobiográfico.

Ganadora del premio Bafta al mejor debut británico, la película captura de forma deslumbrante los intensos colores de Lagos.

Su sofisticada narrativa nos muestra los acontecimientos desde la perspectiva de los niños, pero también nos permite comprender la preocupación del padre y el peligro que los rodea, con milicias patrullando las calles, una amenaza que el espectador percibe mucho mejor que los propios niños.

No hay un solo paso en falso, hasta llegar a un epílogo desgarrador. (CJ)

7. Hoppers

Pixar

Pixar recupera su mejor forma con una película animada concentrada, chispeante y llena de energía basada en una idea tan antigua como la propia animación cinematográfica: los animales que hablan.

La protagonista de Hoppers, Mabel (con la voz de Piper Curda), es una escolar admirablemente valiente y decidida cuya mente es transferida a un castor robótico mediante un procedimiento que, de alguna manera, le permite comprender las conversaciones de los animales.

Hay que aceptar la premisa sin darle demasiadas vueltas.

Gracias a esta extraordinaria habilidad, reúne a sus amigos peludos para enfrentarse a un alcalde corrupto (Jon Hamm). Pero ¿qué ocurre cuando llevan las cosas demasiado lejos?

Padres, atención: la película de Daniel Chong incluye algunos elementos inquietantes hacia el final.

Sin embargo, en conjunto, se trata de una aventura magníficamente estructurada, gloriosamente absurda y disfrutable para espectadores de todas las edades.

También incorpora un mensaje ambiental directo y honesto, algo que los grandes éxitos de acción real suelen evitar. (NB)

8. "Cumbres borrascosas" (Wuthering Heights)

Warner Bros Pictures

La audaz reinvención de la novela de Emily Brontë realizada por Emerald Fennell no está pensada para los puristas de la autora, pero constituye una visión electrizante de la obra y una impactante muestra del talento y la osadía característicos de la directora.

Margot Robbie y Jacob Elordi están magníficos como Cathy y Heathcliff, los amantes destinados el uno al otro pero separados por las barreras de clase.

Su relación es simultáneamente sexual, romántica y amarga, marcada por la crueldad que a menudo se infligen mutuamente.

Mediante esa dureza, Fennell recupera una intensidad emocional que muchas adaptaciones de Brontë han pasado por alto. Alejándose de los dramas de época embellecidos, la película despliega un atractivo caleidoscopio de colores y moda.

Fennell introduce también momentos cómicos y, en ocasiones, se atreve a rozar el exceso, como cuando Heathcliff cabalga a caballo mientras la poco favorecedora peluca de Elordi se agita al viento. Pero esos excesos son un precio pequeño a pagar por una obra tan ambiciosa.

Por mucho que la directora juegue con los detalles, y ¿por qué no hacerlo?, la novela sigue existiendo, logra capturar la pasión imperecedera que define a "Cumbres borrascosas" y al mundo marcado por las divisiones de clase en que transcurre. (CJ)

9. "Proyecto Fin del mundo" (Project Hail Mary)

MGM Studios

"Proyecto Fin del mundo" es una superproducción de ciencia ficción poco habitual porque, en esencia, trata sobre personas que utilizan su inteligencia para resolver problemas.

Sí, uno de esos personajes es un extraterrestre hecho de roca. Y sí, la película incluye una espectacular secuencia de paseo espacial cargada de acción.

Pero durante más de dos horas y media sus principales preocupaciones son el conocimiento, el debate y la investigación meticulosa.

¿Suena demasiado académico? Si es así, no hay motivo para preocuparse: "Proyecto Fin del mundo" es una película emotiva, inspiradora y sorprendentemente divertida.

Adaptada de una novela de Andy Weir, autor de "Misión Rescate" (The Martian), la película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, quienes convierten una historia compleja y potencialmente sombría en una aventura tan dinámica y optimista como su éxito animado "La gran aventura Lego" (The Lego Movie).

Por su parte, Ryan Gosling aporta todo su encanto desenfadado al papel de un biólogo amnésico que intenta salvar al mundo. (NB)

10. "Dos fiscales" (Two Prosecutors)

Cruzon El protagonista es Kornyev, un joven abogado soviético idealista que recibe un mensaje clandestino escrito con sangre por un preso político.

Este poderoso drama del reconocido director ucraniano Sergei Loznitsa se desarrolla en 1937, durante el punto más álgido de las purgas estalinistas contra los enemigos políticos de Josef Stalin, y establece deliberados paralelismos con el avance del autoritarismo en la actualidad.

El protagonista es Kornyev, un joven abogado soviético idealista que recibe un mensaje clandestino escrito con sangre por un preso político.

El anciano desea denunciar las torturas a las que él y tantos otros han sido sometidos.

La película avanza con una calma inquietante y la tensión latente de un thriller contenido mientras Kornyev visita al prisionero e intenta sortear tanto a los corruptos administradores carcelarios como a sus propios superiores para sacar a la luz la injusticia, convencido de manera ingenua de que aún es posible hacerlo.

Loznitsa, cuya trayectoria abarca tanto documentales como largometrajes de ficción, demuestra aquí una mirada maestra para construir esta historia visceral y devastadora.

Las escenas en la austera sala de espera del director de la prisión transmiten de forma extraordinaria la claustrofobia y el miedo de aquella época.

Y eso es solo el comienzo de un recorrido tenso y cada vez más kafkiano que retrata el control ineludible y cotidiano de una dictadura sobre la vida de las personas. (CJ)

11. "La negociación" (Dead Man's Wire)

Row K Entertainment

El thriller de humor negro de Gus Van Sant relata la increíble pero verdadera historia de Tony Kiritsis, un hombre de Indianápolis que secuestra al corredor hipotecario al que culpa de sus problemas financieros.

Kiritsis se convierte inesperadamente en una celebridad local al llamar a una emisora de radio para informar a los oyentes sobre su estado de ánimo mientras mantiene a su rehén retenido.

El circo mediático y la ambientación en la década de 1970 recuerdan inevitablemente a "Tarde de perros" (Dog Day Afternoon), el clásico de Sidney Lumet de 1975, lo que quizá explique la breve aparición de la estrella de aquella película, Al Pacino.

Sin embargo, el peso de la historia recae en Bill Skarsgård, magnífico como el secuestrador armado con una escopeta.

El actor aporta tanto humor farsesco como una profunda carga emocional a una situación angustiosa.

Aun así, la película deja en manos del espectador decidir con quién simpatizar: con Kiritsis o con su traumatizado rehén, interpretado por Dacre Montgomery. (NB)

12. "El drama" (The Drama)

Alamy

Ver a Zendaya y Robert Pattinson protagonizando una comedia romántica como una pareja comprometida, Emma y Charlie, ya habría sido suficiente atractivo por sí solo.

Pero la comedia dramática deliberadamente provocadora de Kristoffer Borgli toma un rumbo inesperado cuando Emma revela a Charlie un oscuro secreto una semana antes de la boda.

Este delicado ejercicio narrativo podría haber fracasado fácilmente en manos de intérpretes menos carismáticos y versátiles, pero ambos actores manejan con brillantez los constantes cambios de tono.

Zendaya dota a Emma de una sinceridad profundamente conmovedora, mientras que Pattinson consigue que la creciente ansiedad de Charlie resulte totalmente comprensible cuando empieza a preguntarse, y no sin motivos, si está a punto de casarse con una sociópata.

Incluso antes de su estreno, los detalles de la confesión de Emma suscitaron una fuerte polémica, con acusaciones de que la película trivializa un asunto extremadamente grave.

Sin embargo, los propios personajes son plenamente conscientes de la seriedad de lo ocurrido; de lo contrario, no reaccionarían con semejante horror.

De manera intencionada o no, "El drama" es una inusual película que funciona a la vez como una demostración del poder de las grandes estrellas de Hollywood y como una reflexión provocadora sobre un tema controvertido y de enorme sensibilidad pública. (CJ).

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC