Paso Cristo Redentor: se adelanta el cruce de camiones desde Chile hacia Argentina

El Paso Internacional Cristo Redentor fue habilitado luego de haber permanecido cerrado durante 34 días debido a las intensas nevadas en alta montaña.

Luego de que el martes se habilitara el cruce a Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor, este miércoles se informó que todos los camiones que permanecían varados del lado argentino ya habían podido pasar al país trasandino. Ante este panorama, debido a la celeridad del operativo, se adelantó el cruce de los vehículos de cargas que se encuentran del lado chileno del sistema integrado.

Cabe recordar que desde la Jefatura de coordinación del Paso habían confirmado que a las 13 horas de este miércoles había quedado normalizada la situación del lado argentino. En total fueron 2.250 camiones los que lograron cruzar a Chile, quedando de esa manera todos los espacios de aparcamiento vacíos.

Camiones Ruta 7 Marcos Garcia / MDZ A partir de cuándo podrán cruzar los camiones desde Chile hacia Argentina Ante la velocidad con la que se llevó a cabo el operativo, y tal como se especulaba en las últimas horas, se decidió que el transporte de cargas proveniente de Chile pueda cruzar a partir de este jueves 20 de agosto, y no del viernes como originalmente estaba previsto.

De este modo, los transportistas que se encuentren en Chile a la espera de cruzar a Argentina podrán hacerlo en el horario de funcionamiento establecido: de 9.00 a 21.00 horas del lado argentino y de 8.00 a 20.00 horas del lado chileno.

Cabe remarcar que el Paso Cristo Redentor sólo estará habilitado para transportes de cargas que se dirijan desde Chile hacia Argentina.