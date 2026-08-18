Paso a Chile: cuándo habilitarán la ruta 7 para que los turistas lleguen a los parques de nieve

Las autoridades confirmaron que se abrirá la ruta 7 para el turismo interno mientras los camiones siguen cruzando el paso a Chile. Los detalles.

Las autoridades confirmaron que el turismo interno volverá a alta montaña para disfrutar de la nieve, con algunas restricciones. El tránsito de vehículos particulares y colectivos quedó inhabilitado este martes tras la apertura del Paso a Chile y la circulación exclusiva de camiones con destino al país trasandino.

Camiones Ruta 7 Marcos Garcia / MDZ Cuándo volverá el turismo interno a alta montaña "El viernes 21 de agosto volverá el turismo interno a la zona de los Parques de Nieve. No se podrá estacionar sobre la ruta", informaron desde Prensa de alta montaña. "Gendarmería trabajará en encapsulados de transportes de cargas desde Chile hacia Argentina. Cuando se completen las playas de Penitentes y Puquios se suspenderá el tránsito interno desde Uspallata", agregaron.

Actualmente, los turistas solo puede llegar hasta Uspallata. La idea es que el viernes puedan subir hasta los parques de nieve y estacionar en las playas de los complejos. Una vez colmada la capacidad se volverá a restringir el acceso de particulares a la zona. Es decir, que no se podrán estacionar vehículos en las banquinas.

Los turistas no podrán estacionar a la orilla de la ruta 7. Alf Ponce /MDZ La reapertura del paso a Chile Luego de varios días en los que las expectativas estaban puestas en el inminente anuncio de la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, finalmente este martes por la mañana reabrió el paso fronterizo, 34 días después de que el intenso temporal de nieve en alta montaña obligara a su cierre.

En ese sentido, las autoridades del Sistema Integrado comunicaron que, inicialmente, la circulación estará habilitada exclusivamente para transportes de cargas. De acuerdo al comunicado oficial, durante los primeros tres días el tránsito tendrá un único sentido. Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto estará habilitada la circulación de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado será el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina.