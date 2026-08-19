Tras el terrible aluvión en Chile, cámaras captaron el fenómeno conocido como "el terror de los marineros" en la costa de Antofagasta, una tromba marina que apareció al atardecer.

El norte de Chile fue escenario de fenómenos meteorológicos extremos que dejaron imágenes sorprendentes. Mientras Tocopilla intentaba hacer frente a las consecuencias de un fuerte aluvión, a varios kilómetros de allí la atención se trasladó al mar. Frente a las costas de Antofagasta, distintas cámaras captaron la formación de una tromba marina sobre el océano Pacífico, un fenómeno tan llamativo como inusual.

Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En ellos puede distinguirse una extensa columna que baja desde las nubes hasta alcanzar la superficie del mar, con una forma similar a la de un tornado. La Red Geocientífica de Chile confirmó que se trataba de una tromba marina y Cooperativa registró su aparición alrededor de las 18.15 del martes.

La escena ocurrió apenas unas horas después de que las lluvias provocaran graves problemas en Tocopilla. Cerca de las 13 comenzó a reportarse la activación de quebradas y un poderoso flujo de agua, barro y sedimentos que llegó a arrastrar vehículos. Más tarde, las autoridades decretaron el estado de catástrofe en la provincia ante la dimensión de la emergencia.

¿Qué es una tromba marina y por qué atemoriza a los marineros? Aunque su aspecto puede resultar espectacular, una tromba marina es un fenómeno potencialmente peligroso, especialmente para las embarcaciones. Se trata, en términos simples, de una columna de aire en rotación que se desarrolla sobre una superficie de agua y puede adquirir una apariencia muy similar a la de un tornado.

De allí que este tipo de fenómenos haya generado históricamente temor entre quienes navegan: dependiendo de su intensidad, puede estar acompañado por fuertes ráfagas, oleaje y condiciones meteorológicas adversas. En este caso, los registros difundidos desde Antofagasta mostraron que la columna permanecía mar adentro y era claramente visible desde la costa.