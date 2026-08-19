Trágico aluvión en Chile: un muerto, autos arrastrados y más de 2.000 damnificados

El presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe en Tocopilla, Región de Antofagasta, tras el devastador aluvión que afectó al norte de Chile.

El aluvión en Chile provocó graves daños, arrastró vehículos y obligó a evacuar a cientos de personas en las zonas más afectadas.

Un fuerte temporal provocó un aluvión en el norte de Chile, dejando imágenes impactantes de vehículos arrastrados por ríos de barro. La emergencia afectó especialmente a la provincia de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, confirmándose una persona fallecida y más de 2.000 damnificados.

Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y la activación de numerosas quebradas. En Tocopilla, el agua descendió con enorme fuerza desde los sectores más elevados, arrastrando barro, piedras, escombros y hasta autos estacionados.

La magnitud del fenómeno se refleja en la cantidad de lluvia registrada: en pocas horas cayeron cerca de 30 milímetros, cuando en esa zona del norte de Chile el promedio anual apenas ronda los cinco milímetros.

Estado de catástrofe por el aluvión en Chile Ante la gravedad de la situación, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla. La medida refuerza el despliegue de recursos humanos y materiales para asistir a los afectados y enfrentar las consecuencias del temporal.

Las autoridades también ordenaron evacuaciones preventivas ante el riesgo de nuevas remociones en masa y la activación de quebradas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvo la alerta roja en distintos puntos de la Región de Antofagasta mientras continuaban los trabajos de emergencia.