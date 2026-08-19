Proverbio árabe: "Quien camina solo llega más rápido, pero..."
El proverbio plantea una enseñanza simple sobre la soledad, los vínculos y la importancia de saber cuándo avanzar acompañado.
Un antiguo proverbio árabe resume en pocas palabras una idea que todavía conserva fuerza: "Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos". La frase marca una diferencia entre la velocidad y la profundidad de un camino.
Caminar solo puede ser útil cuando se requiere una decisión rápida, resolver algo sin demoras o avanzar sin depender de los tiempos de otros. La autonomía tiene valor y, a menudo, permite moverse con mayor libertad, aunque la meta final no siempre se relacione con la inmediatez.
Sin embargo, el proverbio apunta a otra enseñanza: no todos los caminos se miden por la rapidez. Existen procesos que necesitan apoyo, conversación, paciencia y compañía. Llegar lejos rara vez depende únicamente de una sola persona.
La importancia de la compañía en los proyectos
La frase puede aplicarse al trabajo, la familia, la amistad o cualquier proyecto importante. A veces, avanzar acompañado implica ir más lento, escuchar otras miradas y hacer lugar a las diferencias. Pero también permite sostener mejor el esfuerzo cuando aparecen el cansancio o las dificultades en el trayecto.
Por eso este proverbio sigue teniendo sentido. En una época que valora la velocidad, los resultados inmediatos y la autosuficiencia, la frase recuerda que algunas metas no se alcanzan corriendo, sino caminando con otros, valorando el proceso.
¿Qué camino elegir: lejos o rápido?
Al final, el proverbio no desprecia la soledad ni idealiza la compañía. Solo deja una pregunta sencilla: qué clase de camino quiere hacer cada persona. Porque no siempre gana quien llega primero; muchas veces, lo importante es llegar más lejos y con un propósito compartido.