La serie de Netflix ambientada en un pueblo danés que esconde un profundo secreto

Esta serie de seis episodios mezcla drama adolescente y ciencia ficción en un pequeño pueblo donde nada es lo que parece. Está en Netflix y se ve de un tirón.

Netflix tiene una fórmula que repite cada tanto y que funciona casi siempre. Agarrar un coming of age adolescente y cruzarlo con otro género hasta que el resultado se vuelva imposible de abandonar a mitad de camino. La elegida (Chosen), la serie danesa de 2022 disponible en la plataforma, hace exactamente eso.

La historia arranca en Middelbo, una pequeña localidad portuaria danesa, sin mucho para ofrecer hasta que, diecisiete años atrás, algo cayó del cielo cerca del supermercado local y le cambió la historia para siempre. Desde entonces, el pueblo vive del turismo que generó ese episodio. En ese contexto conocemos a Emma (Malaika Berenth Mosendane), una joven que trabaja en el museo local y comienza a sospechar que la versión oficial que le contaron sobre ese suceso, no cierra por ningún lado.

Pronto, Emma comienza a investigar lo ocurrido allí, pero no lo hará sola. Junto a Marie (Andre Heick Gadeberg), Mads (Albert Rudbeck Lindthardt) y Frederik (Andreas Dittmer), tratarán de desentrañar la "historia oficial" del lugar, para descubrir algo mucho más profundo.

Un misterio que funciona como espejo adolescente La serie de Netflix cuenta con 6 episodios. Netflix Al igual que otras propuestas del género, La elegida usa lo fantástico para hablar de otra cosa. Buscar la verdad sobre Middelbo termina siendo, para estos chicos, una forma de buscar respuestas sobre ellos mismos. La ciencia ficción siempre funcionó para abordar este tipo de temas, y acá lo hace con una protagonista que todavía no sabe bien quién quiere ser ni con quién quiere estar.

El primer episodio no es perfecto y le cuesta arrancar un poco. Los personajes tardan en asentarse y hay decisiones de guion que no siempre están del todo justificadas, pero también se entiende por qué muchos terminan viendo los 6 episodios de un tirón.