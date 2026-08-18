Netflix: la miniserie irlandesa de 7 capítulos que atrapa rápidamente

Explora el mundo del true crime con Bodkin, la miniserie de Netflix filmada en Irlanda que satiriza la obsesión actual por los misterios sin resolver.

Los que buscan una historia para distraerse del trabajo o del estudio entre semana, Netflix tiene la solución: Bodkin, una miniserie irlandesa de solo 7 capítulos que atrapa con una trama llena de suspenso y comedia al mismo tiempo. Un formato ágil, ideal para empezar y terminar el mismo día.

La miniserie trata de "Un equipo diverso de podcasters se dispone a investigar unas misteriosas desapariciones que datan de décadas atrás en un cautivador pueblo irlandés lleno de oscuros secretos", describe la sinopsis de la plataforma de streaming.

De esta manera, la serie se adentra en el mundo de los podcasts y el true crime siguiendo a tres investigadores, interpretados por Siobhán Cullen, Will Forte y Robyn Cara, quienes intentarán descubrir la verdad detrás de unas desapariciones que nunca pudieron ser esclarecidas.

Dónde se filmó la miniserie La miniserie se filmó en Irlanda, principalmente en los pueblos de Cork, Wicklow y Dublín, paisajes que resultan impactactes a la hora de ver esta producción. Sin embargo, el pueblo donde transcurre la trama es ficticio, al igual que los crímenes a los que hace referencia.

En este sentido, las críticas de la miniserie destacan que la producción funciona también como una sátira de la obsesión actual por los crímenes reales y el contenido relacionado con el true crime.