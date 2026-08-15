Mascotas: por qué los gatos se esconden ante la llegada de visitas

Los gatos, por instinto de supervivencia o búsqueda de seguridad, tienden a esconderse ante la llegada de visitas, un comportamiento habitual en estas mascotas.

Los gatos son mascotas que constantemente nos sorprenden con sus comportamientos, y muchas veces la raíz de estas conductas está relacionada con su instinto. Incluso algo tan habitual como esconderse cuando llegan visitas puede tener una explicación vinculada con la forma en la que estos animales perciben su entorno.

Según explican distintos portales especializados en felinos, los gatos son excelentes sobrevivientes y, en la naturaleza, pueden ocupar tanto el rol de cazadores como el de presas. Por este motivo, tienen la capacidad de buscar refugios y esconderse cuando perciben una situación que consideran desconocida o potencialmente amenazante.

Los gatos pueden esconderse ante las visitas por instinto, estrés o simplemente porque buscan un lugar donde sentirse seguros. Foto: Archivo Sin embargo, no todo se relaciona con el instinto de supervivencia. En muchos casos, los gatos simplemente buscan un lugar donde se sienten seguros y cómodos. Alejarse de los ruidos, movimientos y personas desconocidas puede ayudarles a reducir el estrés y recuperar la tranquilidad.

De todas formas, hay que prestar atención cuando este comportamiento aparece de manera repentina o se vuelve demasiado frecuente. Los gatos también pueden esconderse cuando se sienten enfermos, débiles o sienten algún tipo de dolor. Si una mascota permanece escondida durante largos períodos, deja de comer o presenta otros cambios en su comportamiento, lo recomendable es consultar con un veterinario.

Comportamiento en gatos La organización Cats Protection explica que muchos gatos pueden relajarse con el tiempo, especialmente cuando comprenden que las personas no representan una amenaza. Sin embargo, algunos felinos pueden mantener cierta desconfianza hacia los extraños durante toda su vida.