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Por qué esta serie de Netflix es espectacular: tiene tres temporadas
Ni historias largas ni rodeos: el thriller psicológico de Netflix que atrapa en minutos. Con Kevin Bacon.
Un asesino en serie escapa y cambia las reglas del juego. La serie "The Following" sigue triunfando en Netflix porque atrapa desde el primer segundo.
El thriller oscuro que desafía las reglas del género
La trama inicia cuando un peligroso criminal logra huir de los condenados a muerte. Un exagente del FBI debe regresar al servicio para atraparlo antes de que cause más daño. La búsqueda rápida revela una red criminal mucho más grande y peligrosa.
El fugitivo creó una secta secreta de fanáticos dispuestos a todo por su causa. Cada seguidor cumple órdenes precisas sin importar el costo o la violencia. Esta estructura oculta convierte a cualquier vecino en una amenaza real.
Vale la pena ver esta historia por su ritmo acelerado sin momentos lentos. El duelo psicológico entre los protagonistas mantiene la tensión en cada episodio largo. Además las actuaciones principales logran transmitir el peligro constante de forma genial.