Por qué esta serie de Netflix es espectacular: tiene tres temporadas

Ni historias largas ni rodeos: el thriller psicológico de Netflix que atrapa en minutos. Con Kevin Bacon.

Un asesino en serie escapa y cambia las reglas del juego. La serie "The Following" sigue triunfando en Netflix porque atrapa desde el primer segundo.

El thriller oscuro que desafía las reglas del género La trama inicia cuando un peligroso criminal logra huir de los condenados a muerte. Un exagente del FBI debe regresar al servicio para atraparlo antes de que cause más daño. La búsqueda rápida revela una red criminal mucho más grande y peligrosa.

El fugitivo creó una secta secreta de fanáticos dispuestos a todo por su causa. Cada seguidor cumple órdenes precisas sin importar el costo o la violencia. Esta estructura oculta convierte a cualquier vecino en una amenaza real.